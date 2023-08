El PSOE demanda que los incidentes con Gibraltar no enturbien las negociaciones del Brexit

Los dos representantes del Campo de Gibraltar en las Cortes, el diputado Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE) y el senador José Ignacio Landaluce (PP), han mostrado este jueves su respaldo a la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores ante los tres incidentes que han tenido lugar este verano en el entorno de las aguas que rodean a Gibraltar.

Aunque ambos han reaccionado con apoyo a la presentación de la nota verbal de protesta por los episodios de fricción entre las autoridades españolas y gibraltareñas, lo han hecho con matices. Para el socialista Ruiz Boix, la situación no debe enturbiar las conversaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para pactar el encaje legal de Gibraltar tras el Brexit, mientras que para Landaluce la actuación del departamento que titula José Manuel Albares llega "un mes tarde".

Los incidentes en los que se ha basado la nota verbal son, por este orden, el vertido de combustibles a la Bahía de Algeciras desde el buque Gas Venus ocurrido el 1 de agosto; la actuación de una patrullera de Aduanas de Gibraltar que se interpuso en una intervención del SVA español el día 14, así como el hostigamiento al pescador linense Jonathan Sánchez y otro hecho similar protagonizado por una embarcación llanita de Medio Ambiente con un barco de recreo español que pescaba atún.

"La contienda electoral en la ciudad de Gibraltar del próximo noviembre tiene influencia en la situación. El PSOE ha venido defendiendo la única respuesta y la única solución que tiene la situación de las aguas jurisdiccionales de la Bahía de Algeciras, que son de España, y por tanto defendemos la queja del ministro Albares", ha comentado Ruiz Boix.

A renglón seguido, el diputado socialista ha demandado "cordura" para que todos los protagonistas de la mesa de diálogo alcancen una solución satisfactoria para los intereses del Campo de Gibraltar y Gibraltar. "Necesitamos una zona de prosperidad compartida no solo en tierra. También en el ámbito del mar. Y demandamos cordura a la mesa de diálogo para que los pequeños incidentes no enturbien la situación alcanzada hasta el momento en el que se convocaron las elecciones generales en España", ha valorado Ruiz Boix.

Para el socialista, una vez que se constituya el nuevo Gobierno (para lo que ha insistido en las mayores opciones para Pedro Sánchez frente a Alberto Núñez Feijóo) las convesaciones deben fructificar hacia unas mejores condiciones de vida para los habitantes de los dos lados de la Verja. "Se lo debemos a las más de 14.000 personas que trabajan en Gibraltar pero no residen allí. El PSOE apuesta por el diálogo y por el consenso", ha concluido.

Landaluce: "La respuesta llega un mes tarde"

El senador José Ignacio Landaluce, por su lado, considera que la nota verbal de Exteriores ha llegado tarde. "Gibraltar nos está agrediendo las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando persiguen ilícitos y hostiga a los pescadores que salen a ganarse la vida. Por parte de la administración española, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha posicionado, pero un mes tarde", según Landaluce, quien ha apuntado que nadie del Ministerio se ha puesto en contacto con él, pese a formar parte de la Diputación Permanente de la cámara alta.

Landaluce ha coincidido en querer una zona de prosperidad compartida entre la comarca y la colonia, pero no a cualquier precio. "Queremos una zona de prosperidad compartida pero no permitir ni reconocer que Gibraltar tenga aguas, ni que tiene capacidad para gestionar accidentes marítimos porque ha quedado demostrado que no. Ni capacidad para imponer normas ambientales", ha dicho Landaluce.

Para el senador y alcalde algecireño, Gibraltar no puede dar lecciones sobre protección ambiental (en las que escuda las actuaciones contra los pescadores) mientras carece de depuradora "y lanza heces al mar desde Punta Europa".

"Debe buscarse un acuerdo que beneficie a todos, pero que reconozca que las aguas que circundan Gibraltar son españolas, la cosoberanía, que un espacio Schengen debe contar con presencia en Gibraltar de la Policía Nacional y la Guardia Civil y conocer las inversiones militares desarrolladas y previstas ya que España y Reino Unido son socios y aliados en la OTAN. El beneficio debe ser para todos pero no a costa de cualquier tipo de acuerdo", ha concluido.