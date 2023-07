El PSOE pide el voto tras haber "rescatado del abandono" al Campo de Gibraltar

El PSOE de Cádiz ha desplegado este jueves a sus cargos orgánicos e institucionales en distintos municipios del Campo de Gibraltar, donde los socialistas piden el respaldo hacia el Gobierno progresista “que ha rescatado a la comarca del abandono que sufrió durante los mandatos del PP”. Así, los socialistas intensifican su actividad en Algeciras, Los Barrios y Tarifa a 48 horas de que termine la campaña electoral en una comarca que “siempre ha sido muy socialista” y donde por la tarde, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, protagonizará el acto de cierre en San Roque junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Ferriz.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido el voto en Los Barrios porque “nos jugamos contar con más avances, derechos y progreso al votar el proyecto que encabeza Pedro Sánchez" y “para parar a la derecha de los recortes, de las derogaciones, de los retrocesos sociales y de la vuelta al pasado”.

“Cuando llego Juanma Moreno a la Junta lo hizo con Vox que le exigía que acabase con las políticas de igualdad efectiva y real”, ha apuntado Ruiz Boix, para subrayar que “hemos recorrido mucho trecho juntos hombres y mujeres feministas, pero aún queda mucho camino por recorrer para acabar con la brecha salarial donde las mujeres cobran un 23 por ciento menos, y ante esa brecha salarial, hacen falta gobiernos igualitarios, comprometidos en la igualdad para no volver al pasado”.

Ha asegurado Ruiz Boix que se ha podido ver cómo "la salida de la crisis se puede hacer de distinta forma a Rajoy” y en este sentido, ha destacado el “escudo de protección real a la clase media trabajadora con los más de 100.000 personas que se favorecieron de los ERTES, las subvenciones directas para evitar el cierre de persianas o la ejemplar campaña de vacunación en igualdad de condiciones”. Ha celebrado las subidas del SMI en un 47 por ciento, de las pensiones en un 8,5, y todo ello, “sin que se haya caído la economía pues España sigue creciendo por encima del 4,6 por ciento”.

Ruiz Boix ha compartido con los compañeros de la agrupación de Algeciras y con el candidato al Senado, Alfonso Moscoso. Este último ha cuestionado “¿cómo puede decir ahora el Partido Popular que no hay inversiones en la línea férrea Algeciras-Bobadilla? ¿Dónde estaba en 2018 el Plan Especial de Seguridad que luego aprobó el ministro Marlaska? ¿Dónde estaban entonces, con Mariano Rajoy, las obras del Acceso Sur o las inversiones en el Puerto de Algeciras, o tantas y tantas otras que luego ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez?”.

Moscoso ha insistido en que la ciudadanía no se merece “un candidato a presidente del Gobierno que lo único que suelta por la boca, día sí y día también, son mentiras”, ni a dirigentes como los del PP, que “cada vez que han venido a Algeciras en esta campaña han sido incapaces de explicar qué proyectos o iniciativas tienen para esta zona, ninguno”.

El candidato al Senado ha confiado en que tanto la ciudadanía de Algeciras y el Campo de Gibraltar como la del resto de la provincia sepan valorar la buena gestión y los logros, especialmente en materia económica y social, de estos años de Gobierno progresista, frente a las “mentiras” de la derecha y la ultraderecha.

“La ciudadanía sabe que durante estos últimos cuatro años complejos, de pandemia y de guerra en Ucrania, Pedro Sánchez y el Partido Socialista han desplegado un escudo de políticas sociales, de igualdad, de bienestar, que han llegado a las familias, a los empresarios, a los autónomos, a las pymes… Y sabe que el PSOE tiene un proyecto para el conjunto de la mayoría social, con inversiones que sólo en la provincia de Cádiz, durante el año 2023 han superado los 477 millones de euros, cuando con Mariano Rajoy en un año no llegaban a los 225 millones”, ha detallado Moscoso.

En referencia a las “mentiras” vertidas en los últimos días por Landaluce, Moscoso se ha preguntado irónicamente “cómo es posible que ese senador y alcalde ‘tan trabajador’ haya conseguido tanto como dice para Algeciras, si durante los años de gobierno de Rajoy no consiguió absolutamente nada”. A su parecer, sigue el modelo de Feijóo cuyas mentiras sobre las pensiones o el caso Pegasus se vieron desmontadas y le ha reprochado que se haya “permitido el lujo, la altanería y la chulería de no ir a un debate por miedo, para no confrontar ideas y proyectos con el PSOE, Sumar y Vox”.