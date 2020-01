El profesor de matemáticas que moldeó el PSOE de Algeciras

Dicen los que lo trataron que era capaz de dialogar hasta la extenuación y que aplicaba una aplastante lógica a todos sus pensamientos y sus acciones. Ambas virtudes las tuvo que emplear a fondo en aquel PSOE algecireño de los 90 que se había convertido en un anárquico galimatías de familias divididas y que él consiguió unir con mano firme por encargo de los líderes socialistas andaluces de entonces. Diálogo y lógica habían prendido mucho antes de que este profesor de Secundaria, experto en Matemáticas, saltara a la política después de más de 30 años en la docencia, la mayor parte del tiempo en el colegio público Santa Teresa de Algeciras, donde fue también jefe de estudios.

El socialismo de Algeciras, y por extensión del Campo de Gibraltar, perdió ayer a su gran referente durante más de dos décadas. Murió a los 79 años Rafael España Pelayo (Tarifa, 28 de mayo de 1940/Algeciras, 16 de enero de 2020), una de las personas con más peso en la vida social y económica de la Algeciras reciente, el hombre que reconstruyó aquella casa de las mil voces que era la agrupación algecireña y la transformó en la más numerosa de la Provincia de Cádiz.

Este amante del campo y de la caza, lacónico y precavido, fue secretario general de los socialistas algecireños desde 1996 hasta que en septiembre de 2012 fue sustituido por Angelines Ortiz. También ocupó el cargo presidente provincial de esta formación política desde el año 2004 hasta julio de 2012, cuando fue relevado por Manuel Jiménez Barrios.

Fue secretario general del partido durante 16 años y subdelegado de la Junta, casi 11

Siempre fue reticente a convertirse en candidato a la Alcaldía de Algeciras, pero 2011 las circunstancias le forzaron a acceder. Después de perder las elecciones locales frente al PP de José Ignacio Landaluce, ocupó un sillón de concejal del PSOE en la oposición hasta 2015.En el año 2010 había dejado el puesto de responsable de la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar que venía ostentando desde 1999. En la calle Ancha contribuyó “a la vertebración territorial, facilitando y acercando los servicios públicos a la ciudadanía de la comarca”, según explica el PSOE gaditano en una nota de condolencias.

“Lo mejor de la política es entregarse a ella con honradez, lo peor utilizarla con fines turbios y deshonestos”, explicaba Rafae lEspaña en una entrevista concedida a Europa Sur en abril de 2004, en la que mostró su admiración por personajes tan dispares como Felipe González, Gabriel García Márquez, Isaac Albéniz, Miguel Hernández, José Tomás o Charles Chaplin. “La enseñanza y la política, a las que he dedicado mi vida, las escogí libremente, no he pensado en otra cosa”, reflexionaba en ese artículo.

El sepelio de Rafael España se llevará a cabo este sábado en la iglesia del colegio Salesianos (13:30).