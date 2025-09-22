El tiempo del 22 al 28 de septiembre: el Campo de Gibraltar saluda al otoño con una ligera bajada de las temperaturas
Los cielos permanecerán despejados por lo general durante la primera semana de la nueva estación
El Campo de Gibraltar recibe esta semana al otoño con una ligera bajada de las temperaturas y vientos variables. Los cielos presentarán un estado, por lo general, descubiertos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lunes 22 de septiembre
Jornada estable y soleada con cielos despejados a poco nubosos.
Las temperaturas alcanzarán una máxima de 28 °C y una mínima de 17 °C. El viento soplará flojo de componente oeste, sin rachas destacables.
Martes 23 de septiembre
Se espera un ligero cambio: los cielos se cubrirán de nubes altas por la mañana, quedando poco nubosos a nubosos por la tarde.
Las temperaturas bajan ligeramente: máxima de 26 °C y mínima de 16 °C. El viento será flojo, con predominio del sureste y suroeste.
Miércoles 24 de septiembre
Día marcado por la inestabilidad: cielos nubosos con intervalos y probabilidad de lluvias (hasta un 35 %) durante la primera mitad del día.
El viento de levante moderado, con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h, será protagonista.
Las temperaturas continúan descendiendo: máxima de 25 °C y mínima de 19 °C.
Jueves 25 de septiembre
La jornada se presenta más lluviosa, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza el 70 % en la primera mitad del día. Los cielos estarán muy nubosos con lluvias débiles.
Persistirá el viento de levante moderado.
Las temperaturas se mantienen estables: máxima de 25 °C y mínima de 19 °C.
Viernes 26 de septiembre
Mejora progresiva: cielos con intervalos nubosos y menor riesgo de lluvia (10 %).
El viento soplará del este, más flojo que en días anteriores.
Las temperaturas apenas cambian: 25 °C de máxima y 18 °C de mínima.
Sábado 27 de septiembre
El fin de semana arranca con cielos despejados y ambiente más cálido.
Las temperaturas suben hasta los 28 °C de máxima, con una mínima de 17 °C. El viento será flojo de componente sureste.
Domingo 28 de septiembre
Cielos con intervalos nubosos y un 20 % de probabilidad de lluvias débiles.
El viento volverá a soplar de componente oeste, con intensidad moderada.
Las temperaturas descienden ligeramente: 26 °C de máxima y 16 °C de mínima.
