Ruiz Boix asegura que el PP ha ejecutado el 5,15% de las inversiones en la provincia previstas para 2025

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha calificado este jueves la presentación de los presupuestos andaluces por parte del consejero Antonio Sanz (PP) como una “gran mentira y una venta de humo” diseñada para “tratar de tapar la mayor crisis que ha tenido la Junta de Andalucía en 50 años de democracia: la crisis de la sanidad pública”.

Ruiz Boix ha asegurado que existe una "ínfima ejecución presupuestaria" del Gobierno de Juanma Moreno en la provincia. Según sus cálculos, de los más de 400 millones de euros en inversiones presupuestados para 2025, se ha ejecutado el 5,15%.

"Antonio Sanz intenta vender unas cuentas en las que nadie cree justo después de conocerse la grave negligencia en los cribados del cáncer de mama y la opacidad del Gobierno andaluz”, según Ruiz Boix. “Queremos saber cuál es el origen del problema, cuál es el alcance real y el número de mujeres afectadas en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía. Y queremos saber, después de diez días en que hizo el anuncio, cuál es el número de profesionales que se han incorporado a la sanidad pública”, ha agregado.

Ruiz Boix ha cargado contra el calificativo de “históricos” que el PP atribuye a sus presupuestos. “Para históricas, las aportaciones por parte del Gobierno de España. El Gobierno de Pedro Sánchez aporta casi 10.000 millones de euros más que los que aportaba anteriormente el Gobierno a Andalucía”, ha señalado.

Frente a este incremento de fondos procedentes del Estado, el secretario general se ha preguntado: “¿Dónde está ese dinero?”. Ha enfatizado que “no se encuentra en los centros de salud, donde las citas de medicina de familia tardan semanas, algo nunca visto; no está en las urgencias, donde la gente se hacina durante horas para recibir atención en los hospitales; tampoco está en las ambulancias, cuando gente enferma se ve obligada a desplazarse en coche privado o en taxi; ni en los consultorios rurales y hospitales que están siendo desmantelados en estos siete años de gobierno de Moreno Bonilla”.

"El dinero tampoco está en los profesionales. Desgraciadamente, después del Covid, más de 18.000 profesionales fueron despedidos”, ha concluido.