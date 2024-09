El presidente del TSJA asegura que no hay "dejadez policial" en el Campo de Gibraltar tras desmantelarse el OCON-Sur

Algeciras/El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que se ha detectado "un movimiento enorme de mafias de droga" en la comarca del Campo de Gibraltar, lo que exige estar "permanentemente" en la zona, señalando que tras la desmantelación del grupo policial del OCON-Sur en 2018 "no se ha producido una dejadez policial", tal y como exponía la Fiscalía de Cádiz en su última memoria.

"He hablado en reuniones que hemos tenido con todos los responsables policiales, y me dicen que no exactamente, que no se ha producido, porque muchas veces ha habido también un incremento de plantilla", ha manifestado a este respecto en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

Del Río se ha referido también al juicio contra 26 personas en la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, a las que se las relaciona con una organización criminal liderada por Abdellah Ell Haj Sadek el Membri, más conocido como el Messi del hachís. En ese sentido, ha indicado que son causas "muy complejas de instruir y de poder celebrar" y que "muchas veces" las defensas llegan a "ciertos criterios de conformidad" con la acusación o la Fiscalía que deriva en "rebajas de pena". Esto hace que los procesados "acepten y reconozcan los hechos", llegando a una "sentencia de conformidad".

"No en todos los casos, pero sí en algunos, en una parte importante de los acusados se ha producido", ha aclarado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien ha mostrado su preocupación por "la lentitud" en "algunos casos justificada y en otros momentos no tanta" de la justicia. "El tiempo perjudica mucho al ciudadano y da lugar a muchos daños, no sólo es reputacional, sino también de todo tipo. Yo creo que ahí tenemos que incidir, ahí sí que habría que hacer un esfuerzo entre todos" y "poner la carne en el asador".