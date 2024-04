El PP se compromete con Jucil a impulsar una iniciativa para investigar los asesinatos de Barbate

El Partido Popular se ha comprometido con la asociación de la Guardia Civil Jucil a impulsar en el Parlamento, bien en el Congreso o en el Senado, una iniciativa para investigar el asesinato de dos agentes del instituto armado arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, el pasado 9 de febrero.

Como consecuencia de aquel episodio, fallecieron los funcionarios Miguel Ángel González, natural de San Fernando y afincado en Algeciras, así como el leonés David Pérez.

Así lo ha asegurado la diputada y portavoz de Interior en la Cámara Baja de los populares, Ana Vázquez, después de reunirse este miércoles con el secretario general de la asociación profesional, Ernesto Vilariño.

Pese a que Jucil ha pedido al PP que impulsase una comisión de investigación, Vázquez ha admitido que, al carecer de la mayoría suficiente para que sea aprobada, optarán por presentar una proposición no de ley, aunque no ha especificado cuándo.

Lo harán porque considera que "debe saberse la verdad", más aún cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaksa, "acaba de comunicarnos que lo clasificó como secreto".

La diputada se refiere a la solicitud oficial que realizó el pasado 12 de febrero para acceder a una copia de los documentos y notificaciones de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con la Guardia Civil el mismo día de los hechos -el viernes 9 de febrero- y los tres siguientes.

En la respuesta, que colgó en sus redes sociales, el Gobierno señala que lo solicitado "se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales".

En un comunicado remitido tras la reunión, Jucil ha celebrado el compromiso "arrancado" al PP para analizar los hechos y determinar si existen responsabilidades "en la inacción de los distintos niveles de la Administración, desde la cadena de mando que dio las órdenes hasta los máximos responsables del Ministerio del Interior".

No obstante, la asociación habla de una comisión de investigación y no de una proposición no de ley, como hace el PP.

De cualquier modo, Vilariño ha agradecido a los populares su disposición "para que este trágico resultado no quede en el olvido", para lo que ha dicho que es necesario conocer los documentos que en su día solicitó Vázquez.