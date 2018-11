PP y Cs coinciden con May y Picardo en su postura ante el acuerdo del Brexit

El acuerdo sobre Gibraltar para el Brexit cerrado por el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez se ha encontrado con la oposición de Partido Popular y Ciudadanos, que coinciden a la hora de poner en duda la validez de las “garantías” de que cualquier negociación futura sobre Gibraltar tendrá que contar con el visto bueno previo de España. Los dos partidos coinciden en esta postura con la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, y también con el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo.

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho el “ridículo” en la negociación con Reino Unido sobre Gibraltar en el marco del Brexit y aseguró que se trata de un “fracaso histórico” para el país.

Casado indicó que el Ejecutivo “no ha conseguido nada de lo que quería” y recordó que tanto Theresa May como Fabian Picardo se han pronunciado en este sentido. “Ahora sabemos por cauces oficiales que lo que Sánchez ha vendido como un éxito era un fracaso histórico”, continuó el popular, quien reclama explicaciones en el Congreso y que el presidente del Gobierno diga por qué “no ha defendido” los intereses de Cádiz y el Campo de Gibraltar, ni continuó una negociación que estaba “encarrilada”.

“El ministro Josep Borrell decía que había sido redondo. Sí, ha sido un fracaso redondo. May dijo ayer –por el lunes– en sede parlamentaria lo que no tiene el coraje de hacer Sánchez, que Gibraltar es británico y la situación de su defensa no cambia nada. España no ha conseguido nada de lo que ha pedido”, añadió.

Sobre este acuerdo, la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló que “todos los españoles tienen derecho a saber qué va a pasar con el acuerdo” y sus consecuencias en la relación de España y Gibraltar.

“Estamos viendo cómo al Gobierno de España le han metido un gol”, reprochó Arrimadas, al tiempo que insistió en que el Gobierno de Gibraltar y de Reino Unido han destacado que “no han cedido ante España y que en lo firmado no hay vinculación jurídica”.

“Queremos un Gobierno que luche por los intereses de España, que luche por los intereses de Andalucía, del Campo de Gibraltar y de los miles de trabajadores que dependen de su trabajo en Gibraltar”, reclamó la portavoz de Cs.

Ante estas críticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores remarcó que la declaración firmada por los países de la UE y el Reino Unido el pasado domingo sobre el Brexit tiene “valor jurídico”, incluido lo que se refiere a Gibraltar, en virtud de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.

En un comunicado, Exteriores salió al paso de las afirmaciones en las que se pone en duda el carácter jurídico de las declaraciones interpretativas suscritas en la reciente cumbre de Bruselas referidas al artículo 184 del acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE.

Según el departamento que dirige Josep Borrell, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados contempla en su apartado 2 “la posibilidad de que para interpretar el texto de un tratado, se acuda a todo instrumento aceptado por las partes referido a dicho tratado”.

“Este es precisamente el supuesto”, añade Exteriores, de las declaraciones suscritas por la Comisión Europea, el Consejo de la Unión, Londres y los Veintisiete con el artículo 184.

Exteriores recuerda que la Convención de Viena de 1969 regula las reglas generales de interpretación de los tratados.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó el lunes que España “no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar”, en referencia a la modificación del artículo 184 del acuerdo del Brexit. Mientras que Borrell le respondió ayer que May necesita “minimizar” las críticas al acuerdo sobre Gibraltar “porque tiene que sumar votos para aprobar el tratado del Brexit en el Parlamento británico” y recalcó que ella sabe lo que firmó.

En términos similares se expresó el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, que dijo entender que la primera ministra británica diga que España no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar, y señaló que si él fuera británico, “intentaría hacer lo mismo”.

“May lo tiene difícil para aprobar el tratado de salida en el Parlamento británico y, por eso, está intentando convencer que esto es muchísimo mejor que no votar el acuerdo que llevaría a una catástrofe, sobre todo, sobre todo, para el Reino Unido”, explicó.