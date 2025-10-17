El PP se compromete a reactivar el OCON-Sur para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional y Aduanas custodian un alijo de cocaína intervenido en 2024 a las mafias del narcotráfico.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, reafirmó este viernes el compromiso de su formación política con la Policía Nacional y la Guardia Civil, destacando la necesidad de reactivar el Organismo de Coordinación Operativa del Sur (OCON-Sur) como un instrumento clave para combatir el narcotráfico en España.

Durante sus declaraciones a los medios, Gamarra criticó el “claro y evidente” abandono de los cuerpos de seguridad por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y denunció la paralización y el bloqueo de leyes fundamentales para la lucha contra el narcotráfico que, según indicó, está llevando a cabo desde el Congreso la diputada Francine Armengol.

“Tenemos que hacer que el narcotráfico salga de esta zona de España, porque no es un problema local, es un problema nacional y prioritario para la sociedad española”, afirmó la vicesecretaria, refiriéndose a la situación del Campo de Gibraltar, una de las zonas más afectadas por estas actividades ilícitas.

Estas declaraciones llegan después de la denuncia de los sindicatos policiales sobre la ausencia de dinero en las cajas pagadoras, es decir, los fondos con los que se costean los gastos corrientes del día a día. Acusan directamente al Ministerio del Interior de haber dejado sin recursos a las comisarías. Las fuentes sindicales destacan la gravedad de no disponer de fondos ni siquiera para afrontar facturas básicas como luz, agua o reparaciones de vehículos.

Gamarra hizo un llamado a proteger a quienes nos protegen, resaltando las condiciones precarias en las que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la región. Además, pidió incentivos económicos y laborales para los agentes y la declaración de toda la provincia como Zona de Especial Singularidad.

Entre las medidas que el PP propone, destacó la necesidad de reformas del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluyan:

Establecer el petaqueo como delito .

. Endurecer las penas para delitos que tengan como víctimas a los cuerpos de seguridad.

para delitos que tengan como víctimas a los cuerpos de seguridad. Garantizar que la Audiencia Nacional sea competente para luchar contra el narcotráfico.

En cuanto al OCON-Sur, Gamarra subrayó que este organismo ha sido deshabilitado por el ministro Marlaska, y que su reactivación es fundamental para dotar a los cuerpos de seguridad de los instrumentos necesarios para combatir las mafias, incluyendo el uso de drones, actualmente ausentes en sus operaciones diarias.

“Es necesario reactivar el OCON-Sur porque hay que dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los instrumentos que ellos mismos están respaldando y que están exigiendo”, señaló.

Con estas declaraciones, el PP busca reforzar su compromiso con la seguridad en el sur de España, enfatizando que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad nacional, y no solo un desafío local.