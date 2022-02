La plataforma contra el narcotráfico pide al Gobierno que no "tome el pelo a los vecinos" con el Plan Integral

La plataforma Por tu seguridad, por la de todos, integrada por organizaciones policiales, sindicales y sociales unidas en la lucha contra el narcotráfico de la comarca, ha instado al Gobierno de la Nación a ejecutar el Plan Integral para el Campo de Gibraltar después de negar que haya cumplido con el 75%, como refleja un informe del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que fue presentado el pasado martes al Consejo de Ministros.

Para la plataforma campogibraltareña, los datos aportados por el Ministerio están muy lejos de la realidad hasta el punto de que entiende que, por el momento, "sólo hay promesas" por parte del Ejecutivo.

El portavoz de la plataforma, Francisco Mena, recuerda que hace ya tres años que el Gobierno aprobó el plan integral y asegura que hay cuestiones del mismo que sí están reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado, pero que aún no se han ejecutado. “Nosotros le pedimos al ministro de Presidencia que si quiere ver si se ha ejecutado el tramo de la vía férrea entre Algeciras y Bobadilla, sólo tiene quevenir al Campo de Gibraltar en el tren que tenemos con Madrid y comprobará, in situ, que de ese tramo lo único que se han hecho son algunos arreglos, fundamentalmente en el tramo entre San Roque y San Pablo de Buceite, y poco más. Con respecto a la carretera de Campamento, no se ha hecho absolutamente nada. En el tema de la Zona Franca del El Fresno, mientras no veamos allí en la caseta de vigilancia a la Guardia Civil, entendemos que ese polígono todavía no es zona franca”, manifiesta Mena respecto a tres proyectos incluidos en el Plan Integral.

“Consideramos que es cierto que se están realizando obras de mejora, pero de ahí a decir que el 75 por ciento se ha cumplido, dista mucho. Lamentablemente, creo que, con este tipo de manifestaciones, una vez más se le toma el pelo a los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar, que desde hace más de treinta años venimos demandando una serie de medidas y que todo son promesas que luego, en muchísimos casos. no se llevan a cabo”, asegura Mena.

La dirección de la plataforma insta al Gobierno de la Nación a ser serio cuando argumente el grado de cumplimiento y recuerda que el documento incluía un plan de empleo dotado con cincuenta millones de euros que “no hemos visto en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, no sabemos dónde está esa dotación presupuestaria”. “Lo que queremos es que se sea serio y que aquello que se diga se pueda constatar y comprobar y, al día de hoy, nosotros no podemos ni constatarlo ni comprobarlo. Ya estamos cansados de mediasverdades”, manifiesta Mena.

El portavoz de la plataforma manifiesta que, en octubre de 2021, la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, anunció, en un acto oficial en Tarifa, la llegada de más de sesenta vehículos para la Guardia Civil del campo de Gibraltar, que estarían dotados defensas especiales para soportar los choques. “De esos sesenta coches que tanto se nos prometió, en el Campo de Gibraltar no hay más de diez. En los cuarteles de la Guardia Civil en Castellar, Tarifa o Jimena no hay un solo coche de estas características. Con la percha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar se anunciaron unas medidas con una repercusión mediática importante y luego, de lo que nos enteramos, es que esos coches han sido repartidos por toda la comunidad autónoma. Ya que el Plan Especial de Seguridad es para el Campo de Gibraltar y zonas colindantes, podemos entender que el resto de la provincia de Cádiz o de la zona cercana de la Costa del Sol puedan tener algunos de esosvehículos, pero es que sabemos que hay vehículos en Almería, en Sevilla y que están repartidos por toda la comunidad autónoma andaluza. Que no vengan a aquí a prometernos cosas que luego no se llevan a cabo. Lo que pedimos es que sean serios y que aquello que prometan lo cumplan”, explica Mena.

La plataforma también requiere al Ministerio del Interior que dé ya una respuesta sobre la petición de declarar al Campo de Gibraltar Zona de especial singularidad, una reivindicación que para Mena debía de estar ya resuelta, pero que según se le ha informado desde el Ejecutivo central, aún está en estudio.

“Desde esta plataforma siempre vamos a luchar por los intereses de los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar y siempre hemos dicho que, en la lucha contra el narcotráfico, además de las medidas policiales que se están llevando a cabo, se necesita de una serie de medidas sociales. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con sus compromisos con el Campo de Gibraltar. A lo largo de la historia nunca se ha cumplido con esta comarca y se le ha negado aquello que le corresponde por derecho propio”, prosigue Mena.

Agregó que desde la plataforma a seguir insistiendo para que el Gobierno de España cumpla esos compromisos y “vamos a seguir aportando de una manera constructiva nuestra opinión pública para que aquello se ha comprometido se cumpla”, dice.