El plan contra el narcotráfico del Campo de Gibraltar se refuerza con 38,2 millones para más agentes y nuevos medios

El plan especial de seguridad para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar afronta una nueva fase de refuerzo. El Gobierno destinará en 2026 un total de 38,2 millones de euros para fortalecer este dispositivo, una inversión dirigida tanto al aumento de agentes como a la mejora de los medios materiales con los que operan las fuerzas de seguridad en una de las zonas más sensibles frente al crimen organizado.

El anuncio lo ha realizado este viernes en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha detallado que 18,8 millones de euros se dedicarán a incrementar las plantillas, mientras que el resto se invertirá en la adquisición de equipamiento adaptado a las necesidades operativas de los cuerpos policiales.

Según ha explicado, el objetivo es que los recursos materiales y humanos evolucionen “en sintonía con las necesidades reales” de los agentes que trabajan sobre el terreno para hacer frente al narcotráfico y a las organizaciones criminales que operan en la zona.

El plan especial, impulsado en 2018 por el Ministerio del Interior, encara así su quinta prórroga tras varios años de aplicación en los que, según el Gobierno, se ha producido un aumento progresivo de efectivos destinados a la lucha contra el crimen organizado.

Como ejemplo, Fernández ha destacado la última convocatoria de plazas para las fuerzas de seguridad. De las más de 6.000 plazas ofertadas, un total de 3.240 se destinaron a la Guardia Civil. Además, desde 2023 el catálogo de puestos ha crecido en 1.800 plazas, a lo que se suma un aumento de 1.221 agentes incorporados en este periodo.

Un plan para recuperar la seguridad en la comarca

El dispositivo especial nació en 2018 ante el deterioro de las condiciones de seguridad provocado por el auge del narcotráfico en la comarca. Durante años, las actividades de las redes criminales derivaron en episodios de violencia, algunos dirigidos incluso contra miembros de las fuerzas de seguridad, lo que generó una creciente sensación de impunidad.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad, se diseñó como una estrategia conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil para reforzar su capacidad operativa, mejorar la inteligencia policial y estrechar la cooperación con la Justicia.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentran el refuerzo de unidades especializadas contra el crimen organizado, el incremento de medios aéreos y marítimos y el uso de sistemas de vigilancia para compartir información en tiempo real, como el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior.

El plan también contempla mejorar la coordinación entre las distintas unidades policiales y los servicios de vigilancia aduanera, además de fomentar la colaboración con el tejido social y económico de la comarca, con el objetivo de reducir el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana del Campo de Gibraltar.

Con esta nueva inversión, el Ejecutivo pretende consolidar un dispositivo que, según el delegado del Gobierno, busca debilitar a las redes criminales y reforzar la presencia del Estado en una de las principales puertas de entrada del narcotráfico en España.