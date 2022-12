Más de 46.000 personas en Algeciras y La Línea no tienen perfil en las redes sociales

Tanto en Algeciras como en La Línea, un 82% de los mayores de 16 años (83.706 y 42.760) accede habitualmente a internet. Es decir, un 18% (18.245 y 9.576) no lo hace. Entre estas últimas personas son mayoría las personas de 70 o más años (10.520 y 4.896) y la cifra va descendiendo según la franja de edad.

Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho público tras contrastar todos los datos hasta 2021 y que está centrada en la movilidad cotidiana de las personas, su dinámica familiar y cuidado a personas dependientes, el apoyo social con el que cuentan los hogares de una sola persona, la familia de origen, el contacto con las nuevas tecnologías y el conocimiento y uso de lenguas.

En Algeciras, el 68,6% de los mayores de 16 años tiene perfil en alguna red social. Es decir, un 31,3% (31.958) no lo tiene. En La Línea, los que sí se han inscrito en Facebook, Twitter, Instagram o similar son 37.991 (el 72,5%), mientras que los que permanecen ajenos a estas plataformas son 14.345 (27,4%). Por franjas de edad, tanto en una como otra localidad, los menores de 30 años son los más aficionados a a estas redes sociales, mientras que entre los mayores de 70 son abrumadora mayoría los que no tienen perfil.

La gran mayoría de los algecireños (89.409) y linenses (46.128) mayores de 16 años tiene un smartphone. Esto supone el 87,7% y el 88% de las vecinos de una y otra localidad, respectivamente. No obstante, en Algeciras hay 12.542 personas que no tienen un móvil con pantalla táctil y en La Línea, 6.208.

Más reacios son los campogibraltareños a comprar por internet. En Algeciras, la mayor parte de los vecinos no lo ha hecho en el último mes (55.467) y 46.484, sí. En La Línea, lo mismo (29.883 no y 22.453, sí). Incluso más cuesta en las dos ciudades las ventas. En Algeciras, sólo 8.285 sí han vendido algo por internet en el mes anterior a la encuesta y 93.666, sí. En La Línea 4.034 sí y 48.302, no.