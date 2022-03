Los camioneros de la comarca cortan la autovía en una marcha hacia el Puerto de Algeciras

El paro de los camioneros no ha terminado. Unas horas después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, diera por atendidas las reivindicaciones de los transportistas, un grupo de unos 300 autónomos y de pymes del Campo de Gibraltar ha emprendido en la mañana de este miércoles una marcha a pie desde el polígono de La Menacha hasta la entrada del Puerto de Algeciras en medio de un amplio dispositivo policial.

El mensaje que lanzan es que después de 17 días con los camiones parados en protesta por el alza del precio de los carburantes, las medidas adoptadas por el Gobierno no les satisfacen. De ahí que este miércoles se hayan lanzado a una marcha lenta que ha interrumpido el tráfico en la autovía y ha provocado escenas de mucha tensión con las fuerzas policiales, que les han impedido el paso al Puerto.

Los transportistas asalariados y de grandes compañías logísticas integrantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y de otras organizaciones empresariales ya retomaron la actividad tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes con el Gobierno para subvencionar con 20 céntimos por litro la compra de gasóleo.

Ahora, los manifestantes acusan a los sindicatos y a los miembros de la Asociación de Transportes de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA), que agrupa a 30 compañías con una flota de un millar de camiones, de haberles retirado sus apoyos. "No se han dignado a venir ni una representación de ellos. Han cogido la subvención que les han dado y lo que han pillado a raíz de las protestas nuestras y han empezado a trabajar los esquiroles estos y nos han dejado tirados", ha explicado un portavoz, que ha criticado que la ministra "no tiene ni puta idea de lo que es un camión" y ha censurado un dispositivo policial que no se ha visto en España "ni para los independentistas".

"Esto no se ha arreglado ni se va a arreglar hasta que no hablen con quien tienen que hablar y pongan las condiciones que tienen que poner", ha insistido este representante de los camioneros.

La plataforma convocante de los paros en el transporte de mercancías por carretera ha pedido a camioneros y conductores profesionales "no decaer", ha avanzado que "ya queda menos" para encontrar una solución y ha criticado a quienes salen "corriendo" y retoman la actividad.

"Los que arrancan bajo presiones van a terminar al final solos, arruinados pero también humillados y sin ningún tipo de dignidad (...) Nosotros seguimos y seguiremos hasta el final, todo lo que sea arrancar sin soluciones es un suicidio económico, supone quedar a la altura del betún", ha alegado su presidente, Manuel Hernández en su cuenta de Facebook.

El portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha insistido en que operar hoy implica "estar peor que si se está parado", y ha advertido de que acabar con la movilización supondría un cierre en falso de esta crisis.

"Nos intentan apagar y hacer invisibles, y el problema no se puede tapar porque no está solucionado (...) De nada serviría volver ahora, enseguida estaríamos parados de nuevo porque no hay posibilidad de desarrollar la actividad" sin perder dinero, ha defendido Hernández.

El representante de la Plataforma ha subrayado que el paro no pretende "hacer daño a nadie", y ha recalcado que no se puede apelar a la responsabilidad de los transportistas cuando el sector no tiene "posibilidades" de trabajar a cambio de un precio superior a los costes.

"Hay gente que está demostrando su valía para ganarse el respeto y que no está dispuesta a trabajar para arruinarse (...) Allá cada uno con su conciencia, si se contribuye a arreglar esta situación o a empeorarla. Cada uno se retrata con sus acciones", ha destacado Hernández.

Raquel Sánchez

La ministra consideró este martes que ya no hay motivos para mantener ese "paro minoritario" y, aunque ve "legítimas y respetables" esas reivindicaciones, ha insistido en el que el Gobierno ha sido sensible con la situación provocada por el alza de los combustibles y está "atendiendo a todos los sectores".

Además, ha asegurado que el 95 % el tráfico pesado se ha recuperado en España y los "mercas" están funcionando "con absoluta normalidad, salvo algún incidente", después de unas jornadas en las que "muchos" transportistas querían trabajar y no podían hacerlo por incidentes, amenazas y hechos violentos. A día de hoy, ha subrayado, se puede hablar de prácticamente normalidad porque los paros son "residuales, puntuales".

La ministra también ha querido recordar que el Gobierno se comprometió a presentar en un plazo "lo más breve posible" un proyecto de ley para que los transportistas trabajen "a un precio justo, razonable y digno" sin que se den abusos. Y con ese objetivo, ha explicado, este martes mantuvo una reunión con asociaciones de cargadores para conocer de primera mano sus opiniones.

La ministra ha estado acompañada de la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, y del director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, en el encuentro con las principales asociaciones de cargadores en España, según ha informado el Ministerio.

En la reunión se ha realizado un análisis de la situación actual del transporte en España, repasando tanto los retos coyunturales como los ya puramente estructurales del sector, y la ministra ha puesto en valor la importancia que tiene el transporte en los procesos productivos de las industrias y sectores que representan. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que son un "actor esencial y comprometido" para lograr un futuro sostenible, en todas sus vertientes, del transporte de mercancías por carretera.

El Gobierno y las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera -donde no está presente la plataforma convocante- llegaron a un acuerdo en la madrugada del viernes que implica la concesión de 450 millones de euros en ayudas directas y unos 600 millones destinados a bonificar con 20 céntimos el litro de combustible.

Desde entonces, patronales del sector y el propio Ejecutivo coinciden en apuntar que se ha notado una notable mejora de la circulación de camiones y apuntan a una afectación "marginal" del paro, en contraste con los problemas de suministro generados la semana pasada como consecuencia de la protesta.