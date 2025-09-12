Amigos y artistas homenajean a Paco Guerrero en su 60 cumpleaños

El fotógrafo y colaborador de Europa Sur Paco Guerrero ha sido homenajeado este viernes en La Línea por un grupo de amigos y artistas con motivo de su 60 cumpleaños. Por sorpresa, el artista ha estado acompañado por un nutrido grupo de amistades y familiares en el céntrico local TPOP de la ciudad, local en el que se han expuesto recurrentemente muchas de sus obras a lo largo de los últimos años.

Nacido en Ceuta y afincado en el Campo de Gibraltar, Guerrero atesora en sus seis décadas de vida numerosas experiencias y enseñanzas vitales: desde su paso por la Legión a ser comisario de muestras artísticas como Sex-upone junto a su inseparable compañera de proyectos culturales Macarena Alés (a la sazón, promotora del homenaje).

Durante su dilatada etapa como fotoperiodista, buena parte de ella en Europa Sur, Guerrero ha mostrado una especial predilección por la denuncia sobre las condiciones de los migrantes a través de la imagen.