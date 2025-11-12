Óscar Pernía presenta en Ámsterdam los gemelos digitales de NextPort para la gestión logística portuaria

La tecnología de NextPort busca implantarse en más puertos de Europa. La compañía tecnológica cofundada por el algecireño Óscar Pernía ha presentado este miércoles su portfolio de soluciones tecnológicas aplicadas a la logística en Ámsterdam (Países Bajos), uno de los principales puertos del norte de Europa, en el marco de las jornadas Smart Digital Ports of the Future (SDP).

NextPort está especializada en la tecnología de los gemelos digitales, que permiten anticipar posibles problemas antes de que ocurran al integrar datos de múltiples fuentes. Se trata de una réplica virtual de la terminal portuaria que muestra su operativa en tiempo real y que además de prever distintas situaciones, permite optimizar operaciones y reducir costes. Esta tecnología ya se ha implantado en terminales de la Unión Europea como la que gestiona CMA CGM en Malta.

La capacidad predictiva del Gemelo Digital de NextPort se basa en el análisis exhaustivo de datos en tiempo real e históricos. Al integrar información de diversas fuentes, desde el movimiento de contenedores hasta las condiciones climáticas, el sistema puede identificar patrones y anticipar posibles problemas antes de que ocurran.

Al analizar el flujo de contenedores y la actividad de los buques, el sistema puede predecir posibles congestiones en la terminal, permitiendo a los operadores tomar medidas preventivas. Esto incluye la asignación de recursos, la optimización de rutas y la coordinación de horarios para evitar retrasos y minimizar los tiempos de espera.

Gracias a la sensorización de las grúas y otros equipos, el sistema puede monitorizar su estado en tiempo real y detectar posibles fallos antes de que se produzcan. Esto permite realizar un mantenimiento predictivo, evitando costosas averías y tiempos de inactividad. Además, al integrar datos meteorológicos en tiempo real, el sistema puede anticipar eventos climáticos extremos que puedan afectar a las operaciones portuarias, lo que permite a los operadores tomar medidas de seguridad y minimizar los riesgos.

La capacidad predictiva del sistema se traduce en una mayor eficiencia, una reducción de costes y una mejora de la seguridad.