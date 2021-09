Normalidad en la vuelta a clases en el Campo de Gibraltar

Mochilas y lápices a estrenar, nervios y reencuentros, y casi ninguna incidencia. Las clases de Infantil, Primaria y Educación Especial han comenzado este viernes en el Campo de Gibraltar con total normalidad, con las medidas acordadas contra la pandemia vigentes y obras en algunos centros educativos.

Algeciras

En Algeciras, el alcalde, José Ignacio Landaluce, destacaba antes de comenzar el curso las inversiones ejecutadas en los colegios, que en 2021 van a alcanzar los 400.000 euros. Así, resaltó, "155.000 euros son inversiones ya ejecutadas: el pintado de las fachadas exteriores del CEIP Mediterráneo; la rehabilitación de cornisas y dinteles e impermeabilización de parte de las cubiertas del CEIP General Castaños; así como la conservación, reparación, sustitución y mantenimiento de los sistemas de alarma en los distintos colegios de la ciudad. Sin olvidar que ya se están en ejecución las obras municipales del CEIP Campo de Gibraltar por 40.000 euros".

En trámites están otros proyectos por valor de 186.000 euros, como el pintado de fachadas exteriores del CEIP Tartessos; la reposición y reparación de las persianas de todos colegios públicos; y el proyecto eléctrico para la subsanación por la OCA en los colegios Caetaria, Campo de Gibraltar y Alfonso XI.

La Línea

En La Línea han iniciado las clases 6.262 alumnos de veinte centros de Infantil, Primaria y Educación Especial. Como estaba previsto, la entrada y salida a los centros se ha desarrollado de forma escalonada este primer día, manteniendo las normas Covid vigentes. Asimismo, según ha informado el concejal delegado de Educación, Sebastián Hidalgo, por parte municipal se ha facilitado la colocación de vallas en determinadas calles para facilitar el acceso sin peligro de vehículos y se ha establecido un dispositivo de control del tráfico y peatonal a cargo de la Policía Local.

San Roque

En San Roque tampoco ha habido incidencias en los diez centros de Educación Infantil y Primaria del municipio. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Educación, Belén Jiménez, han realizado una ronda de visitas por los centros, durante la cual Ruiz Boix dijo sentirse "muy satisfecho por el buen ritmo de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Delegación de Educación en los distintos centros educativos del municipio a lo largo del verano, superando incluso nuestras competencias. Se ha trabajado en cierres, claraboyas, el pintado general de colegio... Y para crear nuevas entradas porque la situación del covid está aún presente y existen colegios que necesitan nuevos accesos. En definitiva más de una treintena de actuaciones que se han realizado en los centros educativos para tenerlo todo de la mejor forma posible para la entrada de los pequeños de Infantil y Primaria”.

El primer edil recordó “a quien tiene la competencia de Educación, que es la Junta de Andalucía, que desgraciadamente este curso comienza con carencias de aulas en el CEIP San Bernardo. Así que todas las promesas que se han ido realizando en los últimos tres años no se han cumplido, no se han iniciado las obras. O, en su defecto, tenemos ahora mismo obras en el colegio Gloria Fuertes de Guadiaro que aún no han concluido y que, por tanto, no podemos contar con esos nuevos espacios educativos,lo que en un centro tan concurrido es más que necesario”.

Los Barrios

El curso escolar 2021/22 se ha iniciado en el municipio de Los Barrios con total normalidad. Alrededor de 2.300 escolares han regresado a las clases en los seis colegios. El concejal de Educación, Daniel Pérez Cumbre, ha mantenido contacto con los centros educativos y ha indicado que “el inicio escolar se ha desarrollado con completa normalidad gracias al buen trabajo y el compromiso de toda la comunidad educativa, tanto de profesores, directores de centros y los propios padres ”.

Pérez Cumbre ha destacado el esfuerzo que se ha realizado desde el Ayuntamiento para que todos los colegios de Los Barrios estuvieran en las condiciones óptimas para iniciar el curso escolar. “El Ayuntamiento ha contribuido para poner a punto las instalaciones escolares durante el verano con un esfuerzo económico muy importante”, apuntó el edil.

Tarifa

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha inaugurado el curso en el colegio público rural Campiña, de Bolonia, donde se ha comprometido a ejecutar la esperada ampliación del centro educativo, algo para lo que el Ayuntamiento de Tarifa ya está culminando la tramitación de cesión del suelo.

Andalucía

Más de 110.000 estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial han iniciado este viernes el curso escolar 2021-22 en 725 centros educativos de Andalucía. En el total de todas las enseñanzas serán 3.185 alumnos menos los que se incorporarán a las aulas andaluzas este curso en los 725 centros de la comunidad, de los que 628 son de titularidad pública y 97 sostenidos con fondos públicos.

El curso abrirá en Secundaria y Formación Profesional el próximo día 15, y el día 20será el turno de las enseñanzas de régimen especial.

Según ha manifestado el delegado de Educación y Deporte en Cádiz, Miguel Andréu, en Andalucía “estamos preparados, ilusionados y responsabilizados” para un curso que se espera sea “de transición hacia la normalidad, con la experiencia del éxito colectivo que fue el anterior y la responsabilidad compartida de nuevo por todos”.