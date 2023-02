¿Qué multas me pueden poner por circular con un patinete eléctrico en el Campo de Gibraltar?

El patinete eléctrico se ha convertido en un elemento más de nuestras calles. Pese a que hace pocos años que comenzó a usarse, su popularidad no ha hecho sino crecer y cientos de ellos circulan por el Campo de Gibraltar cada día, sometiéndose a unas normas especiales que es importante conocer si no queremos recibir una multa.

A nivel nacional, la Dirección General de Tráfico registra una serie de normativas que regulan las características de los conocidos como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), por dónde pueden circular y, también, las sanciones a las que se enfrentan los usuarios que circulen en este tipo de dispositivos.

Estas normas establecen, entre otros puntos, que se considera VMP un vehículo con una velocidad propia de seis a 25 kilómetros por hora, motor eléctrico, sin sillín, con una masa máxima de 50 kg y que no mida más de dos metros. Si cumple estos requisitos, no es necesario un carnet para circular con él. No obstante, un patín con sillín no entraría en esta categoría y se necesitaría permiso de conducir para ciclomotores.

A nivel de movilidad, solo se permite que circule una persona al mismo tiempo, no siendo posible viajar con acompañantes. Asimismo, deben circular por carriles bici o por la calzada, estando prohibido marchar por la acera. Al igual que en otros vehículos, no se puede hacer uso del móvil o auriculares y tampoco se puede usar tras consumir alcohol o drogas.

Los diferentes ayuntamientos regulan la necesidad del portar casco, aunque en el Campo de Gibraltar ningún municipio lo exige y mantienen la línea de recomendarlo a los usuarios.

Hasta 1.000 euros de multa

El catálogo de sanciones que la DGT registra en materia de infracciones es relativamente amplio. Las más altas corresponden al consumo de alcohol o drogas que, en caso de resultar positiva una prueba, acarrearía una multa de 500 y 1.000 euros, respectivamente. Además, esos importes se mantienen si el conductor se niega a someterse al test.

En un rango más bajo, con coste de 200 euros, aparecen circular por la acera, con el móvil en la mano, con auriculares o sin luces ni elementos reflectantes por la noche. Además, en caso de que la ordenanza municipal de una ciudad recoja que es obligatorio el uso de casco, la sanción rondaría la misma cantidad. Por último, la multa más baja es de 100 euros en caso de que dos o más personas se monten en el mismo VMP.

Gibraltar, una normativa propia

Ya que los VMP se han convertido en los mejores aliados de muchos de los trabajadores transfronterizos que pasan al lado británico de la frontera, Gibraltar ha publicado un reglamento especial para estos vehículos que entra en vigor el 13 de febrero.

Es parecido al español, limitando a un pasajero y 25 km/h la velocidad de estos vehículos. No obstante, incluye una edad mínima de 17 años para conducirlos y la obligatoriedad del uso del casco. También aclara que no podrán tener una potencia de más de 1000 w. Las multas en caso de infracción irán desde las 300 a las 1.000 libras, según las circunstancias.