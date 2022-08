La ministra de Hacienda reivindica el compromiso del Gobierno con la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su visita al Campo de Gibraltar, ha reivindicado "el compromiso manifiesto" del Gobierno con la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que ha concretado en el hecho de contar con una partida de 300 millones de euros en el Presupuesto de 2022 "que se tiene que ir ejecutando".

Previamente a la firma de un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Montero ha declarado que "sería malo" enfrentar a la comarca con Extremadura, "una comunidad hermana que comparte intereses comunes con nuestra tierra", ha señalado la ministra al ser preguntada por la respuesta del Gobierno ante los problemas ferroviarios en ambos territorios, después de que la estación de Algeciras permanezca sin tren por obras en la vía y sus pasajeros sean derivados a Málaga en autobús.

Sobre la ejecución del gasto en la línea, la ministra ha blandido el hecho de que "muchas veces, pedir informes sobre respeto medio ambiental ralentiza más de lo que nos gustaría", al tiempo que ha proclamado que "vamos a seguir trabajando por la línea Algeciras-Bobadilla" con el convencimiento de que "los problemas para arreglarlo se solucionan poniendo cada uno su granito de arena".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha salido al paso de estas declaraciones de la ministra y ha replicado que " no va a admitir que diga que quien exija que tengamos un tren digno, moderno y competitivo para pasajeros y mercancías no es buen campogibraltareño ni buen español. Queremos ser iguales entre los iguales. Nos alegramos de Extremadura, pero no queremos que nos dejen tirados", ha indicado el primer edil este lunes.

Reunión con el PSOE de Algeciras

La secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha trasladado a la vicesecretaria federal del PSOE y ministra de Hacienda las principales demandas de Algeciras y la comarca con las infraestructuras y a la necesidad de impulsar la mejora de la línea Algeciras-Bobadilla.

Montero ha recordado que "el ferrocarril es el medio de transporte del futuro, el menos contaminante", y ha insistido en que desde el Gobierno "estamos muy pendientes del proyecto de la Algeciras-Bobadilla, de que podamos contar ya con ese estudio de impacto ambiental que permita darle un nuevo impulso" a una "infraestructura verde, imprescindible para España".

En el encuentro celebrado en la sede del PSOE en Algeciras, también participaron el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, el senador por Cádiz Alfonso Moscoso, miembros de la Ejecutiva local y representantes socialistas en las instituciones, como el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario de Organización del PSOE algecireño, Fran Fernández.

En su calidad de vicesecretaria general del PSOE, Montero ha animado a Arrabal, a su ejecutiva y a toda la militancia algecireña a centrar todos los esfuerzos ante las elecciones municipales de mayo de 2023. Montero ha indicado la fuerza del PSOE "estará en las municipales, también en Algeciras y hay que ser capaces de explicar nuestro proyecto y de trasladar a los ciudadanos todo el esfuerzo que se ha hecho y se está haciendo desde el Gobierno de España para salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, sintiéndonos orgullosos de nuestras siglas y no escondiéndolas".

Montero ha recordado, entre otras cosas, que "tenemos el porcentaje de paro juvenil más bajo que hemos tenido nunca", añadiendo que "la política es una carrera de fondo, pero también una carrera de relevos, en la que todos y todas somos imprescindibles, también quienes lo único que hacen es acudir el día de las elecciones a depositar su voto". Ha animado a los socialistas algecireños a salir a la calle a explicar que todo lo que hemos pasado con la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, ahora también con la crisis energética, hubiera sido mucho peor con un Gobierno de derechas.

La secretaria local del PSOE, Rocío Arrabal, ha agradecido a María Jesús Montero su visita y sus palabras, y le ha hecho entrega de un dossier con las principales reivindicaciones de la ciudadanía algecireña, entre ellas el avance en el desdoble de la carretera N-340, una vez que ya están en marcha las obras del nuevo Acceso Sur a Algeciras, y que se dé la mayor prioridad posible al proyecto de recuperación de la playa de El Rinconcillo y las Marismas del Palmones, entre otras.