La Mancomunidad aprueba la revisión de las ordenanzas del agua para evitar subidas en los hogares

La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha aprobado este martes las modificaciones de varias ordenanzas del agua, con el objetivo —según el ente comarcal— de proteger a los hogares frente al aumento del coste del agua en alta derivado de los nuevos cánones y tarifas de la Junta de Andalucía. En la sesión también se ha aprobado el presupuesto general de 2026, que asciende a 77,17 millones de euros.

La institución explicó que el incremento del Canon de Regulación y de las Tarifas de Utilización del Agua (TUA) aprobados por la Junta de Andalucía obligaba a revisar las ordenanzas para evitar que la subida recaiga sobre las familias. Según defendió el vicepresidente de Servicios Mancomunados y consejero delegado de Arcgisa, Manuel Abellán, el ajuste “responde a criterios técnicos y legales” y permitirá repercutir el incremento “solo en los grandes consumidores en alta”, como zonas de uso recreativo, ornamental o residencial de alto valor., entre ellas la urbanización Sotogrande y los campos de golf.

Las ordenanzas fueron aprobadas con el respaldo del Gobierno comarcal (PP y los 100x100) y la abstención de PSOE, IU y Vox.

En paralelo, la Mancomunidad dio luz verde al presupuesto consolidado de 2026, de 77,17 millones en gastos -75,6 para Arcgisa- y un ligero superávit. El vicepresidente comarcal, Javier Vázquez Hueso, destacó su carácter “austero y continuista”, ajustado al Plan de Ajuste y a las obligaciones derivadas del incremento autonómico del precio del agua. Acusó además al Gobierno central de mantener un impuesto “que ya ha costado más de 15 millones de euros a los campogibraltareños”.

Ruiz Boix acusa al Gobierno comarcal de “ocultar” subidas futuras

El alcalde de San Roque y portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ofreció una versión completamente opuesta. Asegura que el Gobierno de la Mancomunidad “miente a los ciudadanos”, porque la subida aplicada por la Junta “sí repercutirá en las familias” y acusa al ente comarcal de “ser cómplice” del Ejecutivo andaluz.

Ruiz Boix denunció que el canon del agua embalsada casi se triplica y que la nueva tasa por el uso de las conducciones supone “más de seis millones de euros adicionales” para la comarca. Según el alcalde, la Mancomunidad está aprobando ordenanzas “para que los vecinos asuman estas subidas sin protestar”, mientras “oculta que en 2026 tiene previsto elevar las tarifas de agua domiciliaria, saneamiento y basura”.

“El Gobierno de Moreno Bonilla está friendo a impuestos a esta comarca y la Mancomunidad se pliega en lugar de defender a los vecinos”, afirmó Ruiz Boix, que reclamó que la institución recurra las nuevas tarifas autonómicas.

Mociones y cierre de sesión

El Pleno aprobó también dos mociones socialistas: una relativa al Día Internacional contra la Violencia de Género —con un único voto en contra— y otra para pedir la reducción del recibo del agua y la basura, que salió adelante con apoyo de PSOE, IU, Vox, Los Barrios 100x100 y San Roque 100x100.