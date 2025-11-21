La Mancomunidad homenajea a la cantaora sanroqueña Dolores Flores en el Día de los Gitanos Andaluces

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha celebrado este viernes el Día de los Gitanos Andaluces con un homenaje a la sanroqueña Dolores Flores Jiménez, cantaora ya fallecida.

El acto ha contado con un izado de bandera y lectura del manifiesto del pueblo gitano con la presencia de las autoridades, cuya representación institucional ha estado encabezada por la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez, la vicepresidenta de Bienestar Social, Mayte García, y la concejal Rocío Fernández, delegada de Participación Ciudadana de San Roque, entre otras autoridades.

Tras la lectura del manifiesto e izado de la bandera, tuvo lugar el homenaje a la sanroqueña Dolores Flores Jiménez, a través de la lectura de su biografía y la proyección de un vídeo, celebrando así su legado en la cultura flamenca, reconociendo su trayectoria personal y su contribución a la comunidad gitana campogibraltareña. Sus hijos, Manuel y Antonio Peralta, recogieron las ofrendas por parte de la Mancomunidad.

En su intervención, Pérez Custodio subrayó el firme compromiso de la Mancomunidad con la plena inclusión de la comunidad gitana, destacando las acciones impulsadas a través del área de Bienestar Social y del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía. La presidenta defendió la necesidad de desarrollar políticas que, “desde el respeto cultural, sitúen a la comunidad gitana en el lugar que le corresponde en los ámbitos educativo, formativo y laboral”. Asimismo, reiteró la voluntad del Gobierno comarcal de continuar trabajando para “romper estereotipos, fomentar el conocimiento mutuo y eliminar cualquier forma de rechazo, intolerancia o exclusión”.

Por su parte, García León ensalzó los valores culturales del pueblo gitano y tuvo emotivas palabras hacia la homenajeada como ejemplo de integración y convivencia, destacando su capacidad para armonizar su arraigo gitano con su papel como mujer y artista en la sociedad campogibraltareña sin renunciar a sus tradiciones. Asimismo, la vicepresidenta profundizó en el trabajo desarrollado por la Mancomunidad a través del Programa de Integración de la Comunidad Gitana de Andalucía y mostró su compromiso por continuar combatiendo las distintas causas de exclusión que aún afectan al pueblo gitano. “Solo mediante el conocimiento, la empatía y el entendimiento —afirmó— podremos construir una sociedad más inclusiva, en la que la comunidad gitana adquiera cada vez un mayor protagonismo como parte integral de la sociedad”.

Como cierre de la jornada, se celebró una Zambomba Flamenca que contó con una agrupación comarcal y otra jerezana.