La Mancomunidad animará con cartelería a comprar en los negocios locales estas navidades

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar reeditará este año la campaña de apoyo al comercio local “A un paso de ti” para la temporada navideña. Una iniciativa que, al igual que el pasado año, se centrará en la instalación de cartelería que anima a comprar en los comercios de proximidad.

“A un paso de ti” se desarrollará desde el lunes 17 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026 y contará nuevamente con presencia en los ocho municipios de la comarca. En esta edición, se ha actualizado la cartelería específica para cada localidad, con el objetivo de reforzar la identidad de cada municipio y transmitir un mensaje de cercanía al consumidor.

Como parte del despliegue, se han instalado vallas publicitarias en puntos estratégicos de la comarca, hecho que permitirá maximizar la visibilidad del mensaje y fomentar las compras navideñas en los comercios de proximidad. La actuación está financiada por la Mancomunidad y organizada a través del Área de Participación Ciudadana.

La vicepresidenta de la Institución comarcal y responsable del Área de Empleo y Formación, María Teresa García León, ha sido la encargada de presentar oficialmente esta segunda edición de la campaña. Durante su intervención, recordó el impacto positivo de la iniciativa en 2024 y expresó el compromiso de la Mancomunidad con la continuidad de este tipo de acciones. Tras la presentación de la cartelería, García León subrayó “la importancia de mantener viva la esencia del Campo de Gibraltar”, señalando que apoyar al comercio local y a los mercados tradicionales es “una forma de dar vida a nuestros municipios y fortalecer la economía comarcal”.

Con “A un paso de ti”, la Mancomunidad renueva su apuesta por un modelo comercial sostenible, próximo y dinamizador, que contribuya a reforzar el tejido económico y social del Campo de Gibraltar en unas fechas especialmente relevantes para el consumo y la actividad empresarial.