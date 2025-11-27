La Línea logra la implicación de todo su sector hostelero en la recogida de vidrio durante el verano

La ciudad de La Línea ha obtenido por primera vez la Bandera Verde de Ecovidrio mientras que Algeciras ha revalidado este galardón que reconoce el compromiso de los municipios costeros y de su sector hostelero con el reciclaje de envases de vidrio durante el verano. La sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha acogido este jueves la entrega de las banderas que también han recaído en las localidades de Barbate, Rota, Fuengirola y Lepe.

Este verano, 51 municipios y más de 3.700 establecimientos hosteleros de Andalucía han participado en la iniciativa, logrando la recogida de más de 14.600 toneladas de vidrio. Mijas ha superado las 727 toneladas con un 98% de participación del sector de la hostelería, mientras que La Línea ha recogido 127 toneladas con un 100% de implicación hostelera.

A escala estatal, el movimiento ha integrado a 165 municipios y más de 14.000 hosteleros de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia, con más de 66.800 toneladas de vidrio recogidas durante el verano.

La subdirectora de Gerencia de la Zona Sur de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos, ha subrayado “el valor de la colaboración entre administraciones y hostelería” y ha trasladado su enhorabuena a los municipios galardonados, resaltando a Algeciras y La Línea, por situarse entre los municipios españoles más comprometidos con la sostenibilidad durante la temporada estival.

La presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, ha felicitado a todos los municipios y hosteleros participantes por su compromiso ambiental y su trabajo constante a favor de la sostenibilidad. La presidenta ha destacado la revalidación de la Bandera Verde por parte de Algeciras y la obtención por primera vez del galardón por La Línea. "Ambos logros reflejan la implicación del sector hostelero, la concienciación ciudadana y la excelente coordinación con Ecovidrio”, según Pérez Custodio.