Landaluce rechaza el proyecto de rotondas en la N-340 y demanda su desdoble

El senador del Partido Popular José Ignacio Landaluce rechaza la instalación de siete rotondas en la N-340 entre Tarifa y Valdevaqueros, proyecto que dio a conocer este martes el Ayuntamiento de Tarifa tras una reunión entre el alcalde, Francisco Ruiz, y el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura. Landaluce, en su lugar, demanda el desdoble de esta carretera entre Vejer y Algeciras.

"En ningún caso, la construcción de rotondas debe ser la sustitución de un proyecto tan necesario como es el desdoble entre Algeciras y Vejer. Estaremos vigilantes en las distintas Administraciones donde tenemos representación para que dicho proyecto no quede escondido por parte de este Gobierno”, reclama el popular.

Landaluce recuerda que el Partido Popular presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado al considerar que las partidas presupuestarias eran insuficientes para la necesidad de este proyecto, pero fueron rechazadas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. “Este Gobierno trata al Campo de Gibraltar de manera discriminatoria con respecto a otros lugares de España y fruto de ello se demostró en los Presupuestos Generales del Estado, que asignaban partidas presupuestarias como si de la pedrea de la lotería se tratara con montantes de 100.000 euros”, lamenta el senador.

“No consideramos que las rotondas sean la solución para los problemas de esta carretera, no van a permitir el mismo tráfico que podrían acoger cuatro carriles, ni evita el choque frontal si no se construye una mediana entre ambas vías. Entendemos que, en estos momentos, no se puede construir una autovía porque sería complicado superar las exigencias de Medio Ambiente”, reconoce Landaluce.

“Vamos a seguir solicitando al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que invierta en el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz y que, sobre todo, que no trate a los ciudadanos de esta zona como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Es de justicia que se invierta en nuestra provincia y que se dote de las infraestructuras para intentar paliar las crisis económicas producidas, tanto por la pandemia del Covid-19 como del Brexit”, finaliza el senador.