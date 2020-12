Landaluce desea una pronta recuperación a los guardias civiles en San Martín del Tesorillo

El senador del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha deseado una pronta recuperación a los dos guardias civiles heridos el viernes por la noche en San Martín del Tesorillo al estrellar su vehículo tras una persecución a un coche robado. “Tenemos que agradecer la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, Funcionarios de Prisiones, Jueces y Fiscales, que realizan sus funciones para que seamos ciudades seguras y, sobre todo, erradicar el narcotráfico, cuya presencia hace que los agentes de esta zona tengan una actividad mayor que los de otras zonas de España”, ha indicado.

Landaluce ha recordado su reclamación para que el Campo de Gibraltar sea declarado zona de especial singularidad, "ya que estos agentes trabajan jornadas más intensas cobrando los mismos salarios que otros compañeros del cuerpo".

"Los agentes que presten sus servicios en esta comarca tienen que tener algún plus, económico y/o de méritos, y eso se conseguiría con la zona de especial singularidad, por lo que la seguiremos reclamando en el Congreso y en el Senado, porque es de justicia para estos trabajadores, que ante la no consecución de este objetivo, suelen pedir otros lugares de destino, no consiguiendo el arraigo a esta zona, que impida los continuos cambios e incluso la falta de personal en algunos servicios. Asimismo, seguiremos reclamando mejoras materiales, de equipos de protección y de medios humanos”, ha explicado Landaluce.