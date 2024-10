Landaluce reclama a Albares que disipe "las dudas" de la negociación sobre Gibraltar

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, espera que la reunión que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantendrá este miércoles en Madrid con los regidores del Campo de Gibraltar, la Mancomunidad de Municipios de la comarca, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía "sirva para disipar nuestras muchas dudas existentes en torno al acuerdo sobre el futuro de las relaciones entre la comarca y Gibraltar".

"Es prioritario que se garanticen los derechos de los trabajadores transfonterizos y de las pequeñas y medianas empresas. Y tiene que explicar cómo se va a hacer. Esta es una cuestión innegociable en la que no vamos a permitir que nadie nos amenace o tome a estos colectivos como rehenes en la negociación. Que quede claro que no queremos, ni por asomo, boicotear el acuerdo, sino que queremos escucharle dar soluciones, conocer lo que pasa, y también que nos entienda como campogibraltareños", ha manifestado el alcalde y senador del PP.

Landaluce ha afirmado que acudirá a la reunión "con incertidumbre, preocupación, desconcierto y desconocimiento, porque hasta el momento solo se han dado pinceladas del acuerdo que no se han desarrollado", por lo que ha indicado que van a preguntarle al ministro Albares "qué es lo que están acordando, quiénes lo están acordando, y algo muy importante, cómo se va a aplicar todo lo que se acuerde". En este sentido, ha insistido en la necesidad de que el Campo de Gibraltar esté representando en la mesa negociadora.

Ante la petición formulada por Albares a todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto de Estado sobre Gibraltar, Landaluce ha subrayado que "no podemos firmarlo, o pedir que lo firme nadie cuando no sabemos en qué consiste esta idea. No se puede reclamar unidad ante el desconocimiento, ni pedir un cheque en blanco cuando en la negociación está en juego nuestro futuro", ha afirmado.

"El ministro Albares ha dicho que será un acuerdo global, pragmático, equilibrado y generoso. Pues muy bien en la teoría, pero en la práctica hay que demostrarlo, porque a los campogibraltareños no nos vale, ni nos valdrá, un acuerdo que sea permisivo con los intereses de la otra parte", ha apostillado Landaluce.