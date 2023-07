Landaluce se erige como altavoz del Campo de Gibraltar y Cádiz en el Senado

José Ignacio Landaluce, candidato al Senado por Cádiz del Partido Popular, ha señalado la importancia que tiene para la provincia tener un altavoz en las Cortes Generales, de contar con un candidato que conozca las necesidades gaditanas y no una persona que solo se acuerde de Cádiz para obtener votos.

El popular ha asegurado que “nadie puede defender los intereses del Campo de Gibraltar si no conoce sus necesidades. Es el momento de hacer historia, de dar un giro en la política de España. Cádiz necesita ser escuchada y ser respetada y para ello, hay que palpar sus fortalezas y más importante aún, sus carencias".

"Nadie puede conocer nuestra querida comarca si no ha viajado en tren hasta aquí; nadie puede defender nuestros intereses si no conoce los detalles del desempleo en la zona; nadie va a respetarnos si no vive la realidad social de los 45 municipios de la provincia de Cádiz; esta comarca es rica por su patrimonio cultural, natural y personal y necesitamos tener voz en el gobierno de España", ha explicado el alcalde de Algeciras.

Landaluce ha destacado lo importante que es la escucha activa de los colectivos sociales y de la ciudadanía. Además ha destacado el maltrato que sufren, por parte del gobierno de Sánchez, los profesionales de Salvamento Marítimo. Una unidad que está bajo mínimos, por las condiciones profesionales y por la falta de material. “Las embarcaciones más antiguas de Salvamento Marítimo, que depende del ministerio de Fomento, están aquí en el Campo de Gibraltar, en el Estrecho, donde más falta hacen los medios más modernos y en mejores condiciones. Los colectivos sociales y las organizaciones policiales tienen que ser escuchados, no todo vale por aferrarse a un sillón”, ha comentado.

Por último, el senador, ha incidido incidir en el momento decisivo que vive el futuro de España, y especialmente, Cádiz. “De todas las provincia de España, la última en inversión para el gobierno de Sánchez es Cádiz. El 23 de julio los andaluces y gaditanos tenemos la oportunidad de decirle a Sánchez que se vaya a su casa, que se acabó el vender a Cádiz por tal de quedarse en la Moncloa. Se les acabó el acordarse del Campo de Gibraltar para aferrarse a un sillón. Es el momento del cambio, es el momento de Feijóo”.