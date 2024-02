La Junta responde a Ruiz Boix: "Que el Gobierno de España asuma sus competencias"

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha salido al paso de las críticas que este lunes ha hecho a la Administración autonómica el alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha demandado mejoras en empleo, formación y justicia para luchar contra el narcotráfico.

"La Junta de Andalucía lleva reclamando al Gobierno de España desde hace cinco años, desde 2018, la zona de especial singularidad sin que hasta la fecha hayan atendido dicha petición, reclamada, además, en reiteradas ocasiones por los sindicatos", señala.

"Le pedimos al señor Ruiz Boix que deje de confundir a la población con mensajes confusos y que no se ciñen a la realidad de los hechos, al mismo tiempo que le exigimos, lo mismo que al Gobierno de España, que den la cara, que no se escondan y que asuman sus competencias. En materia de Justicia, el alcalde de San Roque debe saber que las competencias no son exclusivas de la Junta de Andalucía. Le recordamos que hay otras dos administraciones involucradas: Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial, todos ellos dependientes del Gobierno de España. Igualmente, debería saber que las competencias para la creación de nuevos juzgados corresponden al Gobierno de España, en este caso al Ministerio de Justicia, que también es el competente para el nombramiento de los fiscales", señala la Junta.

"Ni en la pasada legislatura, ni en lo que llevamos de la actual, el Ministerio ha convocado a la Junta de Andalucía a las reuniones para el Plan Específico del Campo de Gibraltar. Por lo tanto, el Gobierno andaluz no puede conocer ni tomar decisiones si no es convocada a dichas reuniones. La Junta de Andalucía ya pidió, para este 2024, el tercer juzgado para Barbate precisamente por el incremento del narcotráfico en esta zona, siendo el Ministerio de Justicia el que no lo concedió, dependiente del Gobierno de España, del que forma parte el señor Ruiz Boix", indica la Administración andaluza.