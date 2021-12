La Junta no sube el nivel de alerta del Campo de Gibraltar pese al fuerte aumento de la incidencia

Los dos distritos sanitarios del Campo de Gibraltar se mantendrán en el nivel de alerta 0 por coronavirus a pesar del fuerte aumento de la incidencia. El comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto ha decidido en su reunión de este viernes mantener el nivel de alerta 0 a pesar de que en San Roque y La Línea, en el área sanitaria Este, llevan bastantes jornadas en riesgo alto de contagio (por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes), mientras que el área sanitaria Campo de Gibraltar Oeste se empieza a acercar con una tasa de 255,1. La baja presión hospitalaria provoca que la Administración andaluza no adopte medidas en la comarca.

Aunque hay varios distritos en el resto de Andalucía que han pasado al nivel 1, la Junta aclara que Andalucía no contempla ninguna medida restrictiva tras acordarse la modificación de limitaciones horarias y de aforo en los niveles 1 y 2. Los niveles de alerta decretados este viernes estarán en vigor desde este sábado y hasta las 00:00 del próximo 28 de diciembre pero no tendrá efectos en la práctica. En ese mismo BOJA se suspenden las restricciones de aforo y horario adheridas a los niveles de alerta sanitaria 1 y 2 hasta el 15 de enero, por lo que durante el periodo navideño no se aplicarán ni limitaciones de aforo ni de número de personas por grupos previstos anteriormente para esos estadios. La apuesta del gobierno regional está en el pasaporte Covid, ratificado este mismo viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La decisión se debe, como explicó la semana pasada la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, a que las medidas se adaptarán en función de la presión asistencial y no por incidencia acumulada. En la provincia de Cádiz la presión hospitalaria está en un nivel bajo (los criterios publicados por Salud no incluyen la presión en Atención Primaria) con 51 hospitalizaciones este viernes, de las que cinco se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (UCI). La provincia cuenta con 1.800 camas convencionales y 153 de UCI disponibles.

A finales del pasado mes de enero, cuando las tasas de incidencia llegaron a su pico y los fallecimientos alcanzaron un récord, en el hospital Punta de Europa la ocupación en planta estaba en el 58%, con 144 pacientes de coronavirus y la UCI también rondaba el 55% con 15 enfermos de Covid-19. En La Línea la ocupación rondaba el 70%, con 66 enfermos de coronavirus en planta y 12 en la UCI.