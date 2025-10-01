La Junta destina 2,2 millones para el mantenimiento de las presas y conducciones del Campo de Gibraltar

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles una inversión de 2,2 millones de euros de fondos propios para trabajos de conservación y mantenimiento de las presas y otras infraestructuras hidráulicas del Campo de Gibraltar en el ámbito de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Los trabajos velarán por el buen estado de los embalses de Guadarranque y de Charco Redondo, de las presas auxiliares del Sistema Campo de Gibraltar, del Trasvase Guadiaro-Guadarranque y de las conducciones e instalaciones de abastecimiento, riego y suministro a la industria del Campo de Gibraltar.

Además de esta partida, los sistemas hidráulicos de la comarca adscritos a la Cuenca Mediterránea Andaluza (que abarca a Málaga) contarán con otra partida conjunta de 545.000 euros para el servicio de asistencia técnica a la dirección de la explotación de los sistemas de las cuencas.

A través de la contratación de este servicio, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural garantiza que la cuenca disponga de un sistema de mantenimiento y reparación de unas infraestructuras de gran importancia para la sociedad, ya que permiten el transporte y la distribución de agua bruta. El objetivo de las labores de conservación que contratará el Gobierno andaluz es prever y atajar daños en las presas y conducciones para evitar posibles situaciones de desabastecimiento de agua potable o momentos de colapso que puedan afectar a la actividad agrícola e industrial de las provincias de Cádiz y Málaga.