La Junta tilda de “oportunistas y malintencionadas” las críticas de Agaden por el Corredor Verde Dos Bahías

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha desmentido las afirmaciones realizadas por el grupo ecologista Agaden respecto a supuestos desperfectos graves en las obras de construcción del Corredor Verde Dos Bahías, que la Junta realiza en el Parque Natural de los Alcornocales, tras las últimas lluvias ocasionadas en la zona y las tilda de “oportunistas y malintencionada con el único propósito de sembrar dudas sobre un proyecto que el único problema que tiene, es que lo ha hecho este Gobierno, algo difícil de digerir por algunos”.

Daniel Sánchez ha indicado que "todas las afirmaciones realizadas por Agaden son, en su mayoría falsas, o exageradas, con el único fin de seguir con su cruzada contra este proyecto que el actual Gobierno de Juanma Moreno impulsó a través de la ITI de Cádiz y que supone una importante apuesta por la sostenibilidad a la hora de unir la Bahía de Cádiz con la de Algeciras a través de un corredor de vías pecuarias que, en muchos casos, estaban perdidas o usurpadas y que ahora podrán ser disfrutadas hasta por personas con movilidad reducida”.

El delegado solicitó a la dirección del parque natural un informe que detalla la situación en la que "desmonta todo lo dicho por Agaden. En primer lugar, porque los datos que trasladan carecen de rigor técnico cuanto menos, afirmando que se han ejecutado carriles asfaltados cuando no se ha realizado ningún tramo con esta tipología constructiva".

"También afirman", continúa Daniel Sánchez, "que la obra ejecutada ha sufrido enormes daños, cuando de los 34,80 Kilómetros que completan el recorrido proyectado, solo se han visto afectados 827,10 metros, lo que supone un 2,38% del total, que, por otra parte, son normales en cualquier episodio de lluvias fuertes”.

“Además, vuelven a confundir a la opinión pública sobre cuestiones tan importantes como la tramitación ambiental, obviando nuevamente que el proyecto lleva incluido un estudio de impacto ambiental y un estudio de no afección a la Red Natura, que es lo que se requiere, y no una autorización ambiental unificada que según la ley GICA, solo se somete cuando se tratan de caminos agrícolas que soporten tránsito de vehículos y que tengan más de tres metros de ancho, que no es el caso ni por asomo”, prosigue el delegado.

Daniel Sánchez considera que “también faltan a la verdad cuando dicen que el Parlamento Europeo investiga estas obras por irregularidades, algo que recordamos, es mentira ya que ni es el Parlamento Europeo ni hay investigación alguna, lo único que se ha hecho es admitir a trámite la denuncia por una comisión que hay creada para asuntos medioambientales de los estados miembros y que es obligatorio estudiar cada vez que se presenta por alguna entidad y que estamos seguros que quedará en nada porque carece de fundamento alguno”.

El delegado también ha hecho referencia a las afirmaciones de los ecologistas en las que señalan que el puente en construcción sobre el río Palmones o de las Cañas ha resultado dañado y que ha desaparecido el carril en ambas partes de este. "Tras numerosas visitas y seguimiento del estado de la pasarela antes, durante y después de las intensas lluvias y crecida del citado río, se ha constatado que la estructura aun sin estar terminada (solo se pudo “puntear” en su ubicación definitiva a falta de terminar soldaduras de apoyo de los vanos) no ha sufrido daño alguno. Que los accesos a la misma no han sido ejecutados y por lo tanto no es posible que desaparezcan, es más, el tramo ejecutado está en perfecto estado confirmando la correcta decisión técnica reflejada en el proyecto vigente y que se pretende ejecutar en los tramos dañados".

Respecto a la crecida del río Palmones, Agaden afirma que se ha ignorado este hecho habitual a la hora de proyectar la pasarela y carril en esta zona. "El proyecto vigente cuenta con todos los cálculos y anejos correspondientes por ley, estando calculado para un periodo de retorno de 500 años como marca la normativa vigente", ha concluido el delegado.