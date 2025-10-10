La Junta convoca la cuarta edición del concurso artístico ‘Un Parque con Arte’ para poner en valor el Parque Natural del Estrecho

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha convocado, en colaboración con los ayuntamientos de Algeciras y Tarifa, la cuarta edición del concurso artístico Un Parque con Arte, una iniciativa que busca acercar el Parque Natural del Estrecho a la ciudadanía y difundir su extraordinario patrimonio ambiental y cultural.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, han destacado que este certamen “refuerza el vínculo entre arte y naturaleza” y constituye “una forma creativa de fomentar el respeto y la conservación de este espacio único”.

El plazo para presentar obras estará abierto hasta el 14 de noviembre, y los interesados podrán enviar sus trabajos por correo electrónico a pnestrecho.csmaea@juntadeandalucia.es o a jorge.serradilla@juntadeandalucia.es. Cada autor podrá presentar una única obra, que no haya sido premiada en otros certámenes.

El concurso admite todo tipo de disciplinas artísticas —pintura, escultura, fotografía, técnica mixta, arte digital, gráfico o vídeo— siempre que reflejen el patrimonio natural o cultural del Parque Natural del Estrecho.

No se admitirán obras generadas mediante inteligencia artificial. Los participantes deberán incluir el título, la técnica empleada y una breve descripción de la obra.

El jurado estará formado por representantes del Parque Natural del Estrecho, la Escuela de Arte de Algeciras, el Instituto de Estudios Campogibraltareños y varios artistas de reconocido prestigio. De entre todas las obras presentadas, se seleccionarán 10 finalistas, y posteriormente se elegirá un trabajo ganador.

El fallo del jurado se dará a conocer el 11 de diciembre a las 18:00 en el Museo Municipal de Algeciras, y las diez obras seleccionadas serán expuestas hasta el 31 de diciembre en un espacio expositivo designado por la dirección del Parque Natural, tanto en Algeciras como en Tarifa.

El ganador recibirá un diploma acreditativo y un vale de 100 euros para material artístico en la tienda Taracea Bellas Artes, situada en Algeciras. El segundo premio consistirá en una cena para dos personas en el restaurante Punta Getares, y el tercero, en un alojamiento para dos personas en el hotel El Rancho de Tarifa.

Ros y Curtido han subrayado la importancia de mantener la colaboración entre administraciones para seguir difundiendo la riqueza natural de la comarca y sensibilizar sobre la conservación del entorno.

“El arte es una herramienta poderosa para acercar la naturaleza a las personas y despertar conciencia sobre la necesidad de protegerla”, señalaron ambos representantes.