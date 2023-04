El juicio de 'Los Castañas' se reanuda este lunes con la declaración de acusados en la causa

El macrojuicio contra el clan de 'Los Castañas', que se celebra en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, se reanuda este lunes 24 de abril con la declaración de los acusados divididos por bloques, según la supuesta aparición en el relato de los hechos del escrito de la calificación de la Fiscalía.

La primera sesión del juicio se celebró el pasado 10 de abril con la constitución del tribunal para posteriormente producirse la retirada de las acusaciones para alguno de los 157 acusados inicialmente en la causa, así como para dar cuenta de la llegada de acuerdo de condena con otros de ellos. Así, 70 de ellos han llegado a un acuerdo de conformidad y 25 han sido ya absueltos, mientras que siete han sido declarados en rebeldía al no presentarse al juicio, uno de ellos tras haber llegado a un acuerdo de condena y reconocimiento de los hechos con la Fiscalía.

Además, en la cuarta sesión de la vista oral, la celebrada el día 13, el juicio tuvo que ser suspendido durante un tiempo después de que uno de los acusados amenazara en la propia sala a su abogado. Posteriormente, pasado un tiempo de receso dado por la juez, tres abogados presentes en sala se han hecho cargo de su defensa, una de ellas la que defiende al considerado por la Fiscalía como presunto líder de la organización.

Los hechos que acarrearon la suspensión temporal del juicio ocurrieron cuando se producía un receso en el que el tribunal se había retirado a deliberar sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas y la contestación de la Fiscalía a esas cuestiones, ante las peticiones de nulidad por diferentes motivos, como las escuchas o posible indefensión por el cambio en la calificación previa de la propia fiscal.

La fiscal se opuso a las cuestiones previas planteadas por las defensas en las que se pedía la suspensión del proceso argumentando su posición contraria contra cada planteamiento de las defensas con sentencias jurisprudenciales tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.

Una de las cuestiones planteadas por las defensas fue la presentación días antes de comenzar el juicio de un nuevo escrito de calificación, lo cual fue defendido por la fiscal asegurando que "no existe impedimento legal" en la modificación de la calificación previa de la Fiscalía y recordando que "ningún letrado" solicitó un plazo para estudiar y aportar pruebas sino que todos plantearon la nulidad.

Igualmente, defendió la instrucción para llevar a cabo las escuchas telefónicas o la colocación de geolocalizadores, también cuestionadas por las defensas. La Fiscalía aseguró que todas las intervenciones y resoluciones estaban "plenamente ajustadas" a derecho y concurrían todos los requisitos de la ley para ello. "Hablamos de una actuación correctamente desarrollada por un juez", defendió.

Por su parte, el tribunal también rechazó las cuestiones previas planteadas por la defensa en las que pedían la nulidad. Así, en cuanto a la cuestión de competencia del propio tribunal planteada por la defensa del considerado líder de la organización, Antonio Tejón, la jueza recordó que se trataba de una cuestión ya planteada con anterioridad y resuelta mediante un auto que dictaba que sí tenía competencia.

En cuanto a la presentación por parte de la Fiscalía de un nuevo escrito de acusación, la jueza defendió que el escrito de calificaciones previas presentado el 29 de marzo recogía los presentados anteriormente y subrayó que "no hay variación absoluta y total" de lo que se estaba diciendo y planteando en los anteriores. "No hay variaciones relevantes que vulneren el principio acusatorio y las calificaciones jurídicas del fiscal no ha sufrido variación", señaló la juez, que también rechazó las cuestiones planteadas contra las escuchas telefónicas.

Una vez solventadas y rechazadas las cuestiones previas planteadas a lo largo de los primeros días, el juicio se reanuda este lunes con la declaración de los acusados que quedan en sala tras no haber llegado a acuerdo con Fiscalía.