Juanma Moreno pide el voto para Feijóo para "revolucionar" el Campo de Gibraltar

Bajo un intenso calor, el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este jueves en Algeciras el voto para Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo para "revolucionar" el Campo de Gibraltar desde el Gobierno central. El edificio La Escuela, donde ya estuvo para arropar a José Ignacio Landaluce para las elecciones municipales, se volvió a quedar pequeño en una cita marcada por el calor. Aunque no faltaron abanicos, ventiladores y agua fría, una mujer se sintió indispuesta durante el mitin y el alcalde de Algeciras tuvo que atenderla.

La organización eligió el tema Mucho mejor de Los Rodríguez, ese en el que cantan "hace calor, hace calor...", muy apropiado para la cita a la que asistió la plana mayor del PP de Cádiz. Además de Moreno, intervinieron José Ignacio Landaluce, candidato al Senado; Pedro Gallardo, cabeza de la lista al Congreso, y Bruno García, presidente del PP de Cádiz.

Moreno comenzó su intervención entre gritos de "presidente, presidente" y recordó que la vez anterior que estuvo en el Edificio La Escuela, en el inicio de la campaña electoral de las últimas municipales, el lugar sirvió de talismán. No faltaron las alusiones a las altas temperaturas. "Este calor que estamos pasando en esta campaña se lo vamos a devolver con votos a Sánchez, que está haciendo las cosas sin sentido. Nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a ganar las elecciones", afirmó.

"Nos jugamos mucho en una comarca que es de las peores tratadas por el Gobierno de Sánchez. Tenemos muchos proyectos en marcha, como el Valle del hidrógeno verde para la nueva industria que se está desarrollando en el conjunto de Europa. El Puerto de Algeciras necesita proyectos para hacer de él un nodo de los corredores Mediterráneo y Central. Tenemos el Perte naval para que sea una palanca de desarrollo para la industria naval que tenemos. La gestión del agua es otro asunto importante. Con solo estas cuatro cosas se puede revolucionar el Campo de Gibraltar", detalló el presidente de la Junta.

"Es importante la cantidad de empresas e iniciativas pendientes de la decisión del 23J para seguir progresando en el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia. No pueden seguir las cosas como están. No puede seguir un presidente que se ha mostrado insensible con muchos problemas como el del agua", destacó Moreno.

El presidente de los populares andaluces afirmó que "algunos dirigentes socialistas ya reconocen la derrota" y alertó de la posibilidad de que, si no se vota al PP el domingo, "la situación quede prorrogada a otras elecciones".

Con más alusiones al calor y a la fecha de convocatoria de las elecciones, Moreno lamentó que habrá ciudades en las que el domingo se superen los 40 grados y que funcionarios que tenían sus vacaciones prorrogadas "las tengan que suspender; harán un sobreesfuerzo". "Sánchez solo ha pesando en él y en sus intereses", afirmó. "Alberto (Núñez Feijóo) ha dicho que va a prohibir que se convoquen elecciones en julio y agosto para evitar que se produzca ventajismo", destacó.

Juanma Moreno deslizó otros ejes del programa del PP, como la bajada de la presión fiscal para las clases medias y los autónomos, y apeló al "voto útil" llamando a votantes del PSOE, "que está secuestrado por el sanchismo" y de Vox para Feijóo "pueda gobernar con las manos libres".

Política nacional

El dirigente popular andaluz subrayó que "ha llegado la hora de poner las instituciones en el lugar que corresponde y a los españoles en el centro de la acción política, de sumar a los españoles y pensar qué medida beneficia más a España y expulsar la radicalidad de la vida pública española".

"Es la hora de la sensibilidad, de la concordia. Yo no quiero que lleguemos a enfrentamientos y esa bronca permanente en la que Pedro Sánchez ha situado a la esfera pública", remarcó.

También advirtió de que los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya han adelantado que exigirán en la próxima legislatura un referéndum para Cataluña, por lo que alertó que "nos jugamos la vertebración y la cohesión territorial de nuestro país y un marco de convivencia entre todos los españoles, elementos de prosperidad y futuro para España".

"El 23 de julio no pueden seguir las cosas como están; no puede seguir un presidente que se ha mostrado débil y errático, con concesiones permanentes a partidos y proyectos políticos que no creen en España, que no quieren que a España le vaya bien y que creen que España no tiene que existir. Un presidente que ha gobernado sólo para una minoría radical, que está dividiendo a la sociedad para crear dos frentes", apostilló.

Moreno también dijo que "no podemos consentir que siga habiendo un presidente que nos ha endosado a los españoles 300.000 millones de euros de deuda que vamos a pagar todos y también nuestros hijos y nuestros nietos".