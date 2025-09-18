José Chamizo moderará en Algeciras una mesa redonda sobre la sanidad publica en Andalucía

El ex defensor del pueblo andaluz y colaborador de Europa Sur, José Chamizo, moderará una mesa redonda sobre el estado de la sanidad pública en Andalucía. El foro de debate, convocado por las asociaciones Mareas Blancas de la provincia de Cádiz, Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 19:00 en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

Para los organizadores, la sanidad pública andaluza "sufre un notable deterioro, demostrado con indicadores objetivos, hasta un nivel no conocido hasta ahora". Además, subrayan que la sanidad en otras comunidades autónomas no han tenido esta evolución "negativa", que asocian a la gestión "deficiente" de la administración andaluza.

"La población andaluza sufre las consecuencias de este deterioro. Una de las más importantes expresiones de ello son las listas de espera tan prolongadas de atención sanitaria que existen actualmente en Andalucía, que son de las peores del país y que tienen muchas repercusiones, entre otras, riesgos muy graves para la salud individual de las personas", han compartido en un comunicado.

Las plataformas por la sanidad identifican como causantes del deterioro dos acontecimientos: la subfinaciación "histórica" del sistema sanitario público andaluz y la privatización sanitaria "galopante", con el resultado de unos niveles de calidad asistencial muy "deficientes e inaceptables". "Y esta es la crisis, motivada e inducida por decisiones políticas", han defendido.

El cartel de la mesa redonda. / ES

"Actualmente está muy demostrado que la privatización sanitaria, productiva para el negocio de unos pocos, conlleva peores resultados en salud, incluyendo un aumento de la mortalidad evitable de la población atendida. Y también está bien demostrado que la asistencia basada en sistemas sanitarios públicos universales obtiene mejores resultados sanitarios, es más equitativa y más eficiente. Por eso reivindicamos este modelo sanitario para Andalucía y para el resto del país. Todo ello beneficia a toda la población atendida y supone la solución a la desastrosa situación sanitaria en la que nos encontramos", han concluido.

El evento

La mesa redonda, titulada La Sanidad Pública andaluza en crisis y realizada en colaboración de la Asociación de Alumnos del aula universitaria de mayores de la UCA Julia Traducta y AEPA2015 estará dividida en tres ponencias:

Primera ponencia: Manuel Torres Tortosa conferenciará bajo el título: Situación actual de las listas de espera sanitarias en Andalucía. Causas, riesgos y consecuencias. Segunda ponencia: José Antonio Brieva Romero continuará con Recortes y privatización: dos problemas básicos para la sanidad pública andaluza. Tercera ponencia: Antonio Vergara de Campos finalizará las exposciones con Reivindicaciones y soluciones: el sistema sanitario público.

A la finalización se abrirá la posibilidad de un debate y discusión de los aspectos expuestos.