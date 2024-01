Jaque Mate

El diario Europa Sur publica el 19 de enero del actual un artículo de Martín Turrado Vidal, y en uno de sus párrafos dice: “La Policía General del Reino creada por Fernando VII el 13 de enero de 1824, no ha sido suprimida en ningún periodo de la historia. Reto al autor del artículo a que pruebe lo contario”. Aunque no soy el autor del artículo, acepto el reto, no en balde Martín Turrado y yo nos conocemos dialécticamente, así que me creo con el derecho de admitir su desafío, me lo ha puesto en bandeja.

Martín Turrado Vidal, en su libro editado por la secretaria general técnica del Ministerio del Interior, en el 2002, titulado Documentos fundacionales de la Policía, en la página 251, escribe: “Los criterios, por los que se guio la investigación fueron, básicamente, estos”. en el número 6, dice: “ Esa institución debe pervivir en el tiempo. Tiene que haber continuidad. Y esto es lo que sucede con la Policía General del Reino creada por la Real Cédula de 13 de enero de 1824. Desde ese momento ha existido policía en España, estando este extremo perfectamente documentado. Solamente ha habido dos cortos períodos de tiempo que fue suprimida: 1854 a 1856 y tres meses en 1868”.

En su otro libro Historia de la Policía Española, editado en 2020, apreciamos de manera clara, sus contradicciones. En el capítulo 8, que titula La supresión de la Superintendencia General de la Policía. Página 88, dice: “Las primeras voces pidiendo la supresión de la Superintendencia General de Policía se alzaron a raíz de los oscuros sucesos de 18 de enero de 1835”.

Más abajo, dice: “Cuando esto ocurrió el 5 de octubre de 1835, lo hicieron gradualmente…”.

En fin, Martín Turrado Vidal, le deseo lo mejor, y espero que la Policía Nacional retire su invento relativo al inexistente e irreal bicentenario, también le aconsejo que en lo sucesivo no vaya por la vida en aptitud tan arrogante, siempre encontrará la horma de su zapato.