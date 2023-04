El rugido de la Osa Mayor (y III)

Con su regreso se iniciaba para los olterriani, una tensa espera de casi dos horas en las que, pegados a los equipos ópticos, escudriñaron la Bahía, impacientes por constatar el resultado de sus acciones. Lo que sucedería a continuación quedaría descrito con todo detalle en el informe que el Estado Mayor Naval redactó posteriormente sobre la operación BG 6: "En la Bahía todo estaba en calma. El enemigo no se había dado cuenta de nada. A la hora prevista, las seis y cuarto de la mañana, se sintió una primera detonación en dirección a La Línea. Se trataba de la cabeza de guerra fijada por Notari. Algunos minutos después, tuvo lugar una segunda explosión en el grupo de barcos fondeados frente a Algeciras. Era la cabeza de combate fijada por Cella. A las siete menos veinticinco y a las siete menos veinte, se escucharon otras dos deflagraciones de menor entidad, correspondientes con sus respectivos bauletti".

"Ya amaneciendo, en la dirección del barco atacado por Notari, se pudo observar una gran columna de humo y de vapor... Hacia las siete de la mañana el mercante se mostraba fuertemente apopado y con una apreciable escora a babor. Mientras, a su alrededor, se concentraban un gran número de embarcaciones. Un remolcador intentó arrastrarlo por popa hacia tierra, mientras otros tres acudían en su ayuda desde Gibraltar. A las siete y media, quedó encallado frente a La Línea, estando ya con la cubierta, en su sección de popa, a un metro y medio bajo el agua. El segundo mercante, el atacado por Cella... fue igualmente remolcado hasta hacerlo encallar también en los bajíos de La Línea. Sobre las siete y media, estalló la cabeza de combate fijada por Tadini... levantando una columna de humo, agua y vapor de cerca de treinta metros, el carguero fue remolcado hasta terminar posado también sobre el fondo junto a La Línea".

Con las primeras explosiones se había desencadenado la alerta en toda la base. Desde el observatorio del Olterra, los italianos pudieron ver cómo, contando con el apoyo de aviones de reconocimiento. un buen número de patrulleras comenzaba a recorrer la Bahía intentando localizar al supuesto submarino nodriza, mientras los mercantes comenzaban a moverse hacia zonas de baja profundidad para prevenir un posible hundimiento.

Pistono fue el primero en informar directamente a Roma del éxito de la misión. Poco después, lo haría también el Comandante Notari. Mientras tanto, en el Olterra -según recordaría este último-, "en previsión de que el barco fuese sometido a una inspección, se procedió a eliminar y ocultar cualquier indicio de lo sucedido. Todas las aperturas practicadas para acceder hasta el taller ubicado en la cubierta del cargo fueron soldadas de nuevo; incluida por supuesto, la apertura que comunicaba esta última con la piscina interior de proa y que fue donde se ocultaron los maiali. Estos quedaron sumergidos en la misma piscina, junto a los cilindros estancos en los que se guardaba el resto del material. Antes de sellar aquella estancia, se vertió un poco de nafta en el agua. De manera que si, tras forzar la apertura de la oxidada puerta que daba a cubierta y cortar de nuevo todos los mamparos, alguien conseguía acceder a este lugar, lo único que viese fuese una sección inundada de agua sucia".

Estas acciones de “camuflaje” estuvieron acompañadas por una serie de maniobras de contra-información puestas en marcha por Giulio Pistono, el hombre-orquesta del Servicio de Inteligencia naval italiano en la zona. Así, la misma noche del ataque, el supuesto empleado consular había vuelto a dejar abandonados restos de los equipos de buceo a lo largo de la playas de Campamento y Puente Mayorga. Estos restos fueron encontrados pocas horas después del ataque y no tardaron en llegar a manos del Secret Intelligence Service. Según el preceptivo informe, se trataba de "prendas de cabeza y botellas de oxígeno similares a las que utilizaban los operadores de los maiali... estos equipos aún funcionaban pero mostraban restos de óxido, dando la impresión de que hacía mucho tiempo que no se le había prestado atención".

Por lo demás, no sólo la Reina de Corazones sino otros confidentes, considerados igualmente “fiables” por el servicio de Inteligencia británico, siguieron acudiendo con información que apuntaba a Puente Mayorga como el verdadero punto de apoyo en la comarca de las operaciones de los medios de asalto. En este sentido, además de las consabidas referencias al empleo de la ya desierta Villa Carmela, se puede documentar el caso de un confidente -identificado bajo el nombre clave de “X”- que, sólo unos días después del ataque, había acudido a los británicos para decirles que, había visto un torpedo y dos trajes de buceo abandonados en la playa cercana a Punta Mala en Campamento.

Pero de todas sus confidencias de aquellos días, la más interesante fue sin duda la que se refería a la conocida como Villa San José, una elegante propiedad situada frente a la playa, en la misma desembocadura del Arroyo de los Gallegos. “X” sostuvo que, en el salón-comedor de esta casa, había visto nada menos que doce torpedos humanos apilados sobre peanas y colgados de sus muros, un par de trajes de buceo. A priori, lo que más credibilidad había otorgado a su informe era que la descripción realizada de estos equipos había sido tan precisa y detallada que sus interrogadores habían llegado a la conclusión de que aquel hombre sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Y puede que así fuese, al menos en lo que se refiere a los trajes. En cuanto al resto, sin duda era otro cantar.

No obstante, el MI-6 decidió enviar al teniente William Bailey, del grupo de lucha antisubmarina de Gibraltar, a comprobar in situ la veracidad de lo que “X” acababa de contarles. Gracias al preceptivo informe, es posible saber que Bailey se había presentado en Villa San José el 12 de mayo de 1943, sólo cuatro días después de haber tenido lugar el ataque. En el mencionado informe para el Defence Security Officer Tito Medlam, Bailey decía lo siguiente: "No encontré a nadie en su exterior, de manera que atravesé el hall y entré en el comedor... sin observar nada anormal... Allí no había rastro alguno de torpedos o peanas. También inspeccioné las habitaciones adyacentes y encontré a tres soldados y unas cuantas camas. Finalmente, cerca de la ventana que daba a la Bahía, había un gallinero con unos treinta pollos, pero torpedos, lo que se dice torpedos, no vi ninguno". Hace mucho que se puede demostrar documentalmente que, durante aquel conflicto, ni un sólo de los maiale había estado almacenado nunca en Puente Mayorga. Toda aquella confidencia con toda seguridad bien remunerada no era más que una filfa, exponente eso sí, de una verdad inapelable: aquel agente “X” era el más atrevido de los agentes dobles o la prueba más que irrefutable de que aquellos hechos tenían como escenario la cuna de la picaresca. Por lo demás, aún se desconoce si, después de aquel episodio, el tal “X” volvió a tomar el té con los inquilinos del Hotel Bristol.

Pero aún es posible documentar otras confidencias, fechadas en aquellos mismos días, tan falsas e imaginativas como la anterior. Entre ellas estaban las que insistían en la implicación de Villa Carmela, las que hablaban de un maiale supuestamente visto en la playa de Campamento y especialmente, aquella que denunciaba cómo los italianos estaban alquilando botes de pesca con los que pretendían acercarse a los mercantes y venderles alcohol adulterado; todo ello con el pretendido objetivo de narcotizar a los vigías que estuviesen de servicio en las noches de los ataques.

Una vez más, no resulta difícil comprobar cómo, también en este caso, la realidad supera con creces la imaginación de cualquier relato de ficción. La documentación disponible no permite estimar con precisión la valoración que finalmente cosecharon o el efecto obtenido por cada una de estas maniobras, pero lo que resulta indudable -tal como el Estado Mayor de la Marina italiana no tardó en comprobar- fue que el secreto de su base en el puerto de Algeciras había continuado intacto tras la ejecución de BG 6.

Volviendo de nuevo al Olterra, según las declaraciones de Denegri, la mañana del 9 de mayo, los seis operadores abandonaron el cisterna y acompañados por Pistono y Pierleoni, fueron en automóvil hasta el domicilio del primero en Pelayo y desde allí hasta Sevilla, donde subieron al avión que les llevaría de vuelta a casa.

"Apenas llegamos a Roma -recordaría luego Notari- nos enteramos de que nos habían concedido a todos la Medalla de Plata al Valor. Todo ello, a pesar de que en la parte final de su informe oficial, el exigente marino se hubiese lamentado de que teniendo en cuenta el buen nivel de adiestramiento alcanzado por el grupo, si aquella insidiosa corriente no hubiese jugado en su contra, hubiese sido posible obtener mejores resultados". Por último, haría una confesión que no iba a dejar de influir en el diseño táctico de futuras acciones: "Ninguno de nosotros nos imaginábamos el tiempo que, por causa de esta corriente, iba a ser necesario para aplicar todo el explosivo disponible... Todos nosotros esperábamos sinceramente hacer algo más. (Y) este pensamiento nos provocaba una cierta decepción que tan sólo se veía atenuada por la íntima convicción de haber trabajado bien y de haber hecho cuanto nos había sido posible".

Es comprensible pues que, años después, le reconfortase tanto lo que su superior inmediato, el capitán de Fragata Borghese, escribiría en sus memorias: "(El éxito de BG 6) fue el resultado de la perfección técnica de nuestra organización, de la hábil sagacidad, del permanente autocontrol, de la constante simulación y de la bravura desplegada por nuestros hombres... Desde hacía casi un año y desde el Olterra, se venía abatiendo sobre Gibraltar la amenaza de la Decima y finalmente, se habían conseguido los primeros hundimientos. A pesar de toda su búsqueda, no habiendo logrado identificar el origen (de aquellos ataques), los ingleses se sentían como aquellos que, en su propia casa, atrincherados en sus posiciones, en la oscuridad de la noche, se ven sorprendidos por una serie de golpes de origen desconocido y que se le llevaban en una ocasión una mano, en otra una oreja y mañana quizás la punta de la nariz; haciéndoles enloquecer, más que por el dolor, por la rabia de no poder localizar el escondite de su enemigo y por el temor de que el inaprensible y misterioso agresor, antes o después, le ataque en algún órgano vital".

No obstante, aquella acción no supondría más que un efímero y pequeño destello dentro de las oscuras perspectivas que se cernían sobre Italia. La satisfacción por aquellos mercantes puestos fuera de servicio, con un total de unas veinte mil toneladas, iba a quedar más que aplacada apenas cinco días después, al difundirse la noticia de que las últimas tropas del Eje en África se habían rendido a los aliados. Con ello, terminaba de consolidarse la posibilidad de que, de no mediar un milagro, los próximos combates se desarrollasen ya sobre su propio territorio.

Por último, todos los integrantes de aquel grupo fueron pronto conscientes de que la cosa aún no había terminado para ellos. Así pudieron confirmarlo a raíz de las palabras que, tras felicitarles por el éxito obtenido, les había dirigido el almirante Arturo Riccardi, Jefe de Estado Mayor de la Regia Marina. Según recordaría el comandante Notari: "Este nos dijo que estuviésemos preparados, porque pronto tendríamos que ejecutar nuevas misiones. A lo que nosotros contestamos: 'Estamos listos y a sus órdenes, Almirante". Tras confiarme estos recuerdos, esbozó una sonrisa cómplice y abriendo sus manos en un aparente y simpático subrayado de justificación me dijo: "Al fin y al cabo, para eso éramos la nueva Escuadrilla de las Estrellas".

Aquellos seis marinos pudieron disfrutar de unos días de descanso junto a sus familias seguros de que no sería la última vez que el rugido de la Osa Mayor se iba a dejar oír en el Estrecho de Gibraltar. Lo que, con toda seguridad, a ninguno de ellos se le había pasado por la mente, era que su siguiente operación en la bahía de Algeciras no iba a ser ya ejecutada bajo la autoridad del régimen fascista, sino en el nombre del Rey Vittorio Emmanuel III.