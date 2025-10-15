Huelva acogerá el Congreso de Periodistas del Estrecho bajo el lema “Mundial 2030: Tres naciones, una crónica compartida”

La capital onubense acogerá del 16 al 19 de octubre la celebración del Congreso de Periodistas del Estrecho, un encuentro que reunirá a profesionales de España y Marruecos para analizar los retos y oportunidades del periodismo deportivo ante el Mundial de Fútbol 2030, que unirá a España, Marruecos y Portugal bajo una misma cita histórica.

El Congreso, organizado por la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y el Colegio de Periodistas de Andalucía, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.

Bajo el lema “Mundial 2030: Tres naciones, una crónica compartida”, el encuentro reunirá a periodistas, académicos, estudiantes y profesionales del ámbito deportivo para debatir sobre cuestiones clave como la cobertura mediática del fútbol en contextos multiculturales; la colaboración transfronteriza entre medios ibéricos y marroquíes; las nuevas narrativas digitales y el papel de la inteligencia artificial así como el impacto social del Mundial y su relato en la esfera pública.

Entre los participantes figuran reconocidos nombres del periodismo deportivo como Miguel Ángel Lara (Marca), José Manuel Oliva (COPE) o Joaquín Maroto (As).

El cartel del congreso.

El acto inaugural tendrá lugar el jueves 16 de octubre a las 17:30 en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, con la presencia de representantes institucionales y de las asociaciones organizadoras.