Huelva acogerá el Congreso de Periodistas del Estrecho bajo el lema “Mundial 2030: Tres naciones, una crónica compartida”
El encuentro reunirá a profesionales de España y Marruecos para analizar los retos y oportunidades del periodismo deportivo ante el Mundial de Fútbol 2030
La capital onubense acogerá del 16 al 19 de octubre la celebración del Congreso de Periodistas del Estrecho, un encuentro que reunirá a profesionales de España y Marruecos para analizar los retos y oportunidades del periodismo deportivo ante el Mundial de Fútbol 2030, que unirá a España, Marruecos y Portugal bajo una misma cita histórica.
El Congreso, organizado por la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y el Colegio de Periodistas de Andalucía, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.
Bajo el lema “Mundial 2030: Tres naciones, una crónica compartida”, el encuentro reunirá a periodistas, académicos, estudiantes y profesionales del ámbito deportivo para debatir sobre cuestiones clave como la cobertura mediática del fútbol en contextos multiculturales; la colaboración transfronteriza entre medios ibéricos y marroquíes; las nuevas narrativas digitales y el papel de la inteligencia artificial así como el impacto social del Mundial y su relato en la esfera pública.
Entre los participantes figuran reconocidos nombres del periodismo deportivo como Miguel Ángel Lara (Marca), José Manuel Oliva (COPE) o Joaquín Maroto (As).
El acto inaugural tendrá lugar el jueves 16 de octubre a las 17:30 en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, con la presencia de representantes institucionales y de las asociaciones organizadoras.
