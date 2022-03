Los taxistas de la comarca apoyan las reivindicaciones de los camioneros por el precio del combustible

Los taxistas del Campo de Gibraltar se han concentrado este lunes por la mañana en el recinto ferial de Los Barrios para apoyar a los camioneros autónomos y de pequeñas y medianas empresas en las reivindicaciones que les han llevado a mantener, por octava jornada consecutiva, un paro en su actividad.

Ignacio Castro, presidente de Radiotaxi de Algeciras, ha afirmado que las reclamaciones de los conductores son "justas y dignas" y ha instado al Gobierno a sentarse con ellos para negociar una salida a la crisis. "No entendemos cómo no hay otros gremios que se ven afectados por la subida de los combustibles aquí con nosotros; es algo que afecta al conjunto de la sociedad", ha dicho.

Manuel Espinosa, uno de los integrantes de plataforma de defensa del sector del transporte de mercancías que ha convocado las protestas, ha insistido en que ni él ni sus compañeros tienen elección. "No podemos mover los camiones porque estamos en la ruina, le pedimos una vez más a la ministra que se siente con Manuel Hernández (presidente de la organización) y le dé solución a todo esto. No tenemos prisa ninguna porque no tenemos otra opción", ha recalcado.

Los camioneros esperan que durante el día le den permiso para realizar otra marcha lenta por el Campo de Gibraltar como la que llevaron a cabo el pasado viernes.

Reunión

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Ecónomicos, Nadia Calviño, y las ministras de Transportes y de Hacienda, Raquel Sánchez y María Jesús Montero, se reúnen este lunes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para seguir abordando soluciones a los altos precios de los carburantes. De momento, no piensa mantener ninguna reunión con la plataforma convocante de los paros, a la que pertenecen la inmensa mayoría de los camioneros, ya que no la considera un interlocutor válido.

Raquel Sánchez ya se reunió la semana pasada con el CNTC, pero a este diálogo se suman ahora la vicepresidenta primera y la titular de Hacienda.

Esta reunión se producirá justo cuando se cumple una semana del inicio de la huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, al que no se ha unido ninguna de las patronales con mayor representación en el sector.

El Gobierno ya ha hecho hincapié en varias ocasiones en que el CNTC es el "órgano de participación del sector". "Está constituido por representantes de las asociaciones profesionales del transporte y está concebido para ser el cauce de participación integrada del sector en aquellas actuaciones públicas que le afecten, como elaboración de normas o planes, y para proponer a la Administración la adopción de aquellas actuaciones que considere. La designación de los miembros del Comité Nacional se realiza democráticamente por las asociaciones", ha incidido el Ministerio.

Entre las medidas a valorar puestas en la mesa por las empresas está el aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional.

Tras la reunión que la ministra de Transportes celebró la semana pasada con el CNTC, el Gobierno se comprometió a crear un Centro de Coordinación de Seguridad para garantizar que las empresas transportistas que no secundan el paro (la mayoría, según el Ejecutivo), puedan continuar con su trabajo y abastecer a las industrias, supermercados y resto de actividades productivas.

Juan Marín

Mientras tanto, siguen las voces que piden al Gobierno que se siente a hablar con los camioneros convocantes de las protestas. El último en sumarse ha sido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha pedido al Gobierno central que tome medidas ya "porque las soluciones existen" y "lo que hay que tener es la voluntad política de adoptarlas" de forma "rápida" y "urgente".

"La única manera de solucionar los problemas es dialogando, y si no es ahora, será dentro de 15 días" de "un mes" o de "tres meses", ha valorado ante los periodistas a este respecto. "El final será sentarse en una mesa" y "no hay que levantarse" hasta que "no se encuentran soluciones", olvidándose de "estrategias políticas".

"El Gobierno tiene la obligación de sentarse", ha señalado antes de participar en un encuentro en la Cámara de Comercio de Granada con mujeres empresarias, preguntado por si considera necesario que el Ejecutivo negocie con la organización convocante de los paros.

"Hay que explicar las razones del por qué no o el por qué sí, y no sencillamente esconderse una vez más, o decir, como hasta hace poco decía el propio ministro de Agricultura", Luis Planas, que, según ha abundado el vicepresidente de la Junta, "el decreto de sequía no era necesario" y "sí" lo "era" y "la prueba evidente es donde están hoy los agricultores y los ganaderos españoles, en la calles, porque no pueden sobrevivir".

Se ha referido así también a la situación por la que miles de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de toda España han exigido este pasado domingo por las calles de Madrid medidas urgentes y un futuro para el medio rural, que está sufriendo la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas.

El Ejecutivo andaluz está "dispuesto a compartir en este caso los costes de ese acuerdo", ha agregado Marín sobre la petición de reducción del IVA, un impuesto compartido al 50 por ciento, ha detallado, por Gobierno central y comunidades autónomas.

Según Marín, los paros de los transportistas en España están "más que justificados porque el precio de los carburantes y de la energía hacen hoy prácticamente imposible el poder salir a la carretera o el poder trabajar para muchos de ellos" lo que está provocando "serios problemas ya en muchas ciudades" en cuanto al abastecimiento y "está obligando incluso a parar la flota pesquera en algunos puntos".

"Lo que esperamos es que se resuelva de una forma rápida" esta situación, ha indicado el vicepresidente de la Junta, quien ha dicho no poder entender que, "una vez más, el Gobierno de España dé patadas hacia delante, cuando realmente las decisiones habría que haberlas tomado ya hace mucho tiempo".

El Ejecutivo andaluz está en este contexto pendiente del Consejo de Ministros, que prevé tome medidas de reducción de la presión fiscal a los carburantes, si bien "no sabemos exactamente hasta dónde van a llegar", cuando los "problemas" son "muy serios" para el conjunto de empresarios y el sector productivo, así como para las familias y los trabajadores porque la inflación "se está disparando", ha afirmado.