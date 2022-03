Los transportistas de contenedores del Puerto de Algeciras, también parados, reclaman al Gobierno medidas de apoyo

Los empresarios de la Asociación de Transportes de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA), que agrupa a 30 compañías con una flota de un millar de camiones, también se encuentran sin actividad laboral. El colectivo no forma parte de la plataforma de pymes y autónomos que ha convocado las movilizaciones indefinidas a escala nacional por el alza de los precios de los carburantes que ha llegado este martes a su segunda jornada.

En su caso, la ATCBA se mantiene en paro patronal a la espera de que el Gobierno mueva ficha y acelere alguna de las medidas pactadas a escala nacional el pasado diciembre, según ha especificado su presidente, Diego Piñel.

"Seguimos hablando de un caos en el precio de los combustibles. No es posible echar los camiones a andar por los costes. No salen las cuentas. Aunque seguimos otras directrices respecto de los camioneros que han convocado el paro nacional, el problema es el mismo", ha ratificado Piñel a Europa Sur.

Por tanto, la inusual imagen de las puertas vacías en los accesos a las dos terminales de contenedores del Puerto de Algeciras, donde no se mantiene actividad de import-export (entrada y salida de cajones) tiene su razón de ser en la decisión de la asamblea de la ATCBA celebrada el pasado viernes.

El colectivo determinó entonces mantenerse sin actividad en las primeras horas del conflicto "para garantizar la seguridad personal de nuestros conductores, de nuestros vehículos y de la mercancía". Es decir, para evitar la acción de posibles piquetes, si bien ahora añaden que el Ejecutivo debe acelerar alguna medida de apoyo al sector.

La asamblea de la ATCBA se reúne este martes para decidir si se mantiene en paro patronal o si, por el contrario, retoman el trabajo. Esta asociación tiene aproximadamente un 80% de empresas y un 20% de autónomos en su composición.

"El Gobierno debe pronunciarse y ayudar al sector del transporte. No le vemos color al problema y estos precios de los carburantes no se han visto nunca. Las navieras también han jugado mucho con el precio y durante ocho años no han experimentado subidas. Nosotros nos mantenemos en paro a la espera de que el Gobierno se pronuncie porque la guerra en Ucrania lo ha trastocado todo. Nos ha colapsado", ha comentado Piñel.

El presidente de la ATCBA insiste en que para volver al trabajo el Gobierno debe tomar alguna medida, si bien la decisión depende de la asamblea de socios que se desarrollará en la jornada de este martes.

Reunión en Madrid, este miércoles

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales patronales del sector pero no a los convocantes del paro de pymes y autónomos, se reunirá este próximo miércoles con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar el problema que supone el alza del precio de los combustibles.

La reunión se celebrará en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y contará con la presencia de un representante de cada organización presente en el Comité.

La reunión se celebra en un contexto marcado por la huelga de transportistas convocada por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que no está representada en el CNTC.

Esa huelga, que ha comenzado este lunes y pretende ser indefinida, está provocando que "prácticamente" no "se estén moviendo camiones" de pequeñas y medianas empresas de transporte, según el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, aunque, también según su testimonio, "las grandes empresas" están trabajando con normalidad.