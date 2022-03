Los transportistas llevan a la Plaza Alta sus protestas por el precio de los carburantes

De las carreteras, a las calles. Un grupo de transportistas autónomos y de pymes del Campo de Gibraltar se ha concentrado este mediodía en la céntrica Plaza Alta de Algeciras para mantener vivo el paro patronal que ha llegado este sábado su sexta jornada.

Algo más de un centenar de personas, la mayoría con chalecos amarillos identificativos de la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carreteras ha estado difundiendo octavillas y trasladado su principal mensaje: las cuentas no les salen.

"La ministra de Transportes debe sentarse a negociar con nuestra plataforma, la de Manuel Hernández. Queremos que se hable con nosotros para que acabe este conflicto. Los compañeros estamos aquí parados porque no podemos trabajar por los costes", ha subrayado Manuel Espinosa, afiliado a la plataforma convocante de los paros. El Gobierno, por el momento, mantiene aislado a este colectivo de cualquier clase de contacto, incluido el que está previsto que se desarrolle el próximo lunes en Madrid.

Para el colectivo, el 90% de los camioneros "de base" están parados y ello repercute en actividades como la de las terminales del Puerto de Algeciras. A su vez, la plataforma no descarta efectuar una nueva marcha lenta el lunes. "No tenemos prisa y podemos aguantar, porque si salgo a trabajar y pierdo dinero, me quedo en casa", ha subrayado otro de los transportistas concentrados en el centro.

Los camioneros sostienen que aunque hay empresas que están "obligando a sus conductores a trabajar" la inmensa mayoría del sector está en manos de autónomos y pymes, sin actividad desde el lunes. "Y le pedimos a los chóferes de empresas que también paren", ha subrayado Espinosa.

Relativa normalidad en las terminales

Mientras continúan los paros en el sector, al que se van sumando nuevas organizaciones de transportistas, las dos terminales del Puerto de Algeciras mantienen interrumpido desde el lunes 14 el servicio de import-export de contenedores a través de la carretera. Un servicio que habría dejado de desplazar unos 8.000 contenedores en la semana laborable, según la Asociación de Transporte de Contenedores de la Bahía de Algeciras.

Las dos terminales no evidencian por el momento problemas de espacio o de gestión. Así, desde APM Terminals Algeciras aseguran estar en "contacto continuo con las navieras", monitorizando la situación de la zona de importación y tomando conjuntamente las acciones necesarias "para mantenerla plenamente operativa para el momento en que puedan ser despachados los contenedores de importación retenidos en la terminal".

APM Terminals no ha aportado cifras de cuántos contenedores están a la espera de ser despachados desde su explanada. Tampoco la han manifestado desde TTI Algeciras, la terminal semiautomática, donde subrayan que la operativa marítima sigue "con normalidad".