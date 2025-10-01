El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar forma a su personal en soporte vital pediátrico y neonatal

Saber reaccionar con rapidez y eficacia ante una emergencia vital es crucial para cualquier profesional sanitario, especialmente cuando los pacientes son bebés y neonatos, debido a su alta vulnerabilidad. Con esta premisa, el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en colaboración con la Fundación IHP, ha organizado recientemente el Curso de Soporte Vital Intermedio Pediátrico y Neonatal Completo. La formación tuvo lugar en las instalaciones del hospital y contó con la participación de 21 enfermeros y auxiliares del centro.

Durante una jornada completa, los profesionales pudieron actualizar sus conocimientos sobre soporte vital y reanimación cardiopulmonar adaptados a las particularidades de los pacientes pediátricos y neonatales. Por la mañana se impartieron cuatro sesiones teóricas: Pilar Camacho abordó el concepto, etiología, prevención y pronóstico de la parada cardiorrespiratoria (PCR) en la infancia; Raquel Merino explicó el reconocimiento del niño con riesgo de PCR, TEP y el ABCDE, así como el tratamiento de causas reversibles; María José Lirola Cruz trató el soporte vital intermedio en pediatría; e Irene Gómez se centró en la reanimación cardiopulmonar en el neonato.

Por la tarde, los participantes realizaron la fase práctica del curso, trabajando en grupos con muñecos que representaban a un neonato y a un niño pequeño, para simular situaciones de reanimación cardiopulmonar. Gema Rufo, directora del Servicio de Enfermería del hospital, destacó que “todo el personal que tenemos en nuestro centro, tanto de Enfermería como auxiliares de Enfermería (TCAE) tengan la cualificación adecuada y estén formados ante cualquier situación de emergencia que se presente en este tipo de pacientes”. Añadió que “en cualquier situación del día a día, y sobre todo de urgencia, es importante que el profesional que está cualificado para ello mantenga la calma y que sepa actuar en cada paso del proceso. Son pacientes muy vulnerables y por ello hay que tener muy claras todas las actuaciones que hacemos con ellos”.

Rufo resaltó la importancia de la formación continua, especialmente en reanimación cardiopulmonar: “En la rama sanitaria, todo el personal tiene que tener formación continua, pero en el caso de la RCP se suelen renovar cada dos años. Además, el día a día te hace que al personal se le afiance todo este conocimiento, pero el hecho de que estos casos sean tan excepcionales hace aún más necesario la reiteración de esta formación”.

Por su parte, María José Lirola, responsable del departamento de Docencia del grupo IHP y directora del curso, subrayó que “un recién nacido te puede dar muchos sustos, aunque sea un recién nacido a término, y hay que estar familiarizado con la RCP completa”. Además, indicó que “el soporte vital intermedio pediátrico nos parece también adecuado” para complementar la formación del profesional, insistiendo en que la repetición de estos cursos es vital para poder “salvar vidas”.

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar es el único centro de la comarca, público o privado, con urgencias pediátricas las 24 horas, los 365 días del año, atendidas siempre por pediatras. El centro dispone de un equipo de especialistas que atiende a niños desde el nacimiento hasta los 14 años en patologías urgentes como infecciones, problemas digestivos o dermatológicos. Tras la atención en urgencias, los menores pueden recibir seguimiento a través de consulta pediátrica y cuentan también con la posibilidad de ser atendidos por un cirujano pediátrico.

La colaboración entre la Fundación IHP y los hospitales Quirónsalud, centrada en Pediatría y atención al neonato, refuerza la formación continua del personal sanitario y consolida al hospital campogibraltareño como referente en atención pediátrica especializada.