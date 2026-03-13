La Guardia Civil destapa un violento ‘vuelco’ de droga en la A-381 tras una persecución a tiros y tres detenidos

Vídeo de la operación que destapó el ‘vuelco’ de droga con tiros en plena A-381.

La Guardia Civil de Cádiz ha logrado esclarecer uno de los episodios más violentos relacionados con el narcotráfico registrados en la provincia durante el último año. La investigación ha permitido detener a tres personas implicadas en un ‘vuelco’, el robo de droga entre organizaciones criminales, ocurrido la noche del 6 de julio de 2025 en la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) tras una persecución a gran velocidad que terminó con disparos y un herido.

Este tipo de delitos, explican los investigadores, resulta especialmente complejo de resolver. En los llamados vuelcos las propias víctimas transportan droga y, por tanto, evitan denunciar los hechos para no incriminarse, lo que obliga a reconstruir lo ocurrido casi exclusivamente a partir de indicios policiales.

Los hechos se remontan a la noche del 6 de julio, cuando un vehículo con las placas de matrícula “dobladas” circulaba desde el Campo de Gibraltar en dirección a Jerez transportando un cargamento indeterminado de hachís. El coche iba precedido por otro vehículo lanzadera encargado de alertar de posibles controles policiales. En ambos viajaban cinco individuos de origen magrebí, tres de ellos afincados en España y dos en Francia.

Según la investigación, un segundo grupo formado por tres vehículos detectó el convoy en la zona de la Bahía de Algeciras y comenzó a perseguirlo por la autovía. Los asaltantes circulaban a gran velocidad, utilizando incluso luces azules similares a las de las fuerzas de seguridad para intentar forzar la detención del coche que transportaba la droga. La persecución se produjo con una conducción “tremendamente agresiva y con grave desprecio hacia el resto de usuarios de la vía”, según la Guardia Civil.

La persecución terminó a la altura del kilómetro 62,5 de la A-381. Allí el grupo perseguidor logró interceptar el vehículo y abrió fuego contra él. La escena provocó numerosas llamadas de conductores que alertaron a los servicios de emergencia.

Los agentes desplegaron de inmediato un dispositivo que permitió localizar poco después el vehículo abandonado. Presentaba hasta once impactos de bala y manchas de sangre en su interior. Además, los asientos traseros estaban abatidos y el del copiloto adelantado al máximo, lo que reforzaba la hipótesis de que había sido utilizado para transportar droga.

Durante la inspección de la zona, los guardias civiles encontraron a unos 2,5 kilómetros del lugar del tiroteo a un ciudadano francés herido bajo un puente de unos ocho metros de altura. El hombre fue evacuado de urgencia al Hospital de Puerto Real.

Tres detenidos tras un 'vuelco' de droga entre bandas de narcotraficantes con un herido en la A-381. / Guardia Civil

A partir de ese momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz, a través de su sección de Delitos contra las Personas-Homicidios, puso en marcha la operación MK Ultra. Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables del asalto, que formaban parte de una organización perfectamente estructurada y asentada en diversas localidades de la Costa del Sol.

Según los investigadores, los miembros de la banda extremaban las precauciones en su vida cotidiana hasta el punto de que ni siquiera su entorno más cercano sabía dónde iban a dormir cada noche. Además, contaban con acceso a armas de primera generación.

La investigación también se vio dificultada por la desaparición del herido localizado bajo el puente. Tras ser trasladado al Hospital Clínico de Puerto Real, el hombre abandonó el centro sanitario en cuanto pudo valerse por sí mismo y salió del país.

Pese a ello, la Guardia Civil logró reunir suficientes indicios para solicitar mandamientos judiciales de entrada y registro. El pasado 25 de febrero los agentes desarrollaron un operativo con cinco registros domiciliarios en la Costa del Sol, Dos Hermanas y Sevilla.

Como resultado de la operación, tres personas fueron detenidas en estas dos últimas localidades por su presunta implicación en el asalto. Durante los registros se intervinieron numerosos efectos que, según los investigadores, refuerzan las conclusiones alcanzadas sobre lo ocurrido aquella noche en la autovía A-381.