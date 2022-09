Los otros gastos de la vuelta al cole: papel higiénico, toallitas y folios

Padres y madres ven cómo sus hijos vuelven a clase o se incorporan por primera vez al colegio en las localidades del Campo de Gibraltar tras superar la etapa de la guardería. Con la vuelta al cole también afrontan su particular cuesta de septiembre debido a los pagos que tienen que hacer, aunque hayan optado por matricular a sus hijos en centros públicos, en los que para las etapas de educación Infantil, a partir de los 3 años, y Primaria, tienen que aportar productos higiénicos y folios para que sus hijos puedan recibir clase de la forma más adecuada.

Esta situación no es nueva en Andalucía y se trata de una práctica que los padres asumen como natural para el buen funcionamiento de las clases. El PP criticó en varias ocasiones que la Junta no fuera capaz de aumentar las partidas para los centros educativos cuando el PSOE gobernaba en la comunidad autónoma y la situación no ha cambiado con los populares al frente del Ejecutivo autonómico, desde hace cuatro años.

En la etapa de educación Infantil el gasto es algo mayor porque los libros no son gratuitos. Son entre 80 y 120 euros, dependiendo del texto que elija cada centro educativo. A esta cantidad hay que añadir el gasto si se opta por el comedor y/o el aula matinal, que suponen un extra para las familias que los necesiten por su horario laboral.

Es habitual que se ponga un fondo de unos 40 euros por niño para que la clase tenga material: juguetes, puzles o cuentos

A estos desembolsos se unen otros para paliar la falta de material. Por lo general, los padres deben aportar toallitas, papel higiénico, servilletas y pañuelos de papel porque la administración competente no cubre todas estas necesidades. En este caso, los niños se van turnando para llevar estos productos según se vaya necesitando en clase. Además, es habitual que se ponga un fondo de unos 40 euros por niño para que la clase tenga material: juguetes, puzles o cuentos para el desarrollo de las clases. El dinero es gestionado por un padre o madre delegado, que se encarga de una cuenta corriente abierta para este fin.

En la etapa de Primaria, que es obligatoria, los libros de texto son gratuitos, pero se suele solicitar que madres y padres aporten productos higiénicos, ya que lo que recibe el centro no cubre las necesidades del alumnado: papel higiénico, papel de cocina y jabón.

Otra de las peticiones más comunes son paquetes de 500 folios para hacer fotocopias, además de la lista de material escolar individual: colores, bolígrafos, libretas, archivadores o las típicas cartillas Rubio. Dependiendo del centro, la cifra puede estar entre los 60 y los 100 euros para comenzar el curso, aunque en algunos casos se puede aprovechar material del curso anterior.

Otros gastos relacionados con los centros educativos son para las actividades extraescolares, que tienen un precio simbólico si se opta por acudir a las que ofrecen los colegios públicos (unos 15 euros al mes por clases de baile o de inglés).

Ropa, mochilas, uniformes y babis son otros gastos que se hacen en el inicio del curso escolar.

Según las estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las familias andaluzas gastarán 1.776 euros de media por hijo este curso escolar si se suman los gastos de comedor y actividades extraescolares.

El gasto anual varía según el ciclo educativo, la región donde se resida, pero sobre todo del tipo de centro donde se matricule al alumno, de forma que quienes acudan a un colegio o instituto público afrontarán un coste anual medio de 1.001 euros, por los 2.975 euros de quienes vayan a un centro concertado y los 6.900 euros para los que hayan elegido un colegio privado.