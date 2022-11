Las gasolineras preguntan al Gobierno si habrá prórroga de la bonificación de 20 céntimos en 2023

La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cádiz, que agrupa a un centenar de pymes y autónomos del sector en la provincia y el Campo de Gibraltar, reclama al Gobierno que aclare cuanto antes si la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible se mantendrá durante el próximo año 2023 y si seguirá siendo generalizada.

Francisco Aguilar, presidente del colectivo empresarial, traslada la incertidumbre con la que trabajan los operadores a poco más de un mes de que concluya el año y el plazo previsto de aplicación de la medida, puesta en marcha en abril. "A día de hoy no sabemos si se va a prorrogar y en qué condiciones. Porque hay declaraciones contradictorias entre representantes del Gobierno que apuntan a una universalidad de la medida, como hasta ahora, o la posiblidad de restringirla a determinados colectivos como transportistas o usuarios vulnerables", advierte.

Una aplicación selectiva de la bonificación sería inviable de aplicar en las gasolineras, asegura el representante patronal. "Es imposible porque nuestros sistemas informáticos no están adpatados ni cruzados con Hacienda para saber a quién sí y a quién no. No hay más que recordar que la improvisación del Gobierno, que anunció la puesta en marcha de la bonificación con solo dos días de plazo para adaptarnos", asevera Aguilar.

El presidente de la entidad subraya que los carburantes han modulado su precio en las últimas semanas después del pico de precios del verano, por encima de los 2 euros por litro. "Actualmente el gasóleo está entre 1,70 y 1,80 euros mientras que la gasolina tiene un precio unos 10 céntimos inferior, de media. El mayor precio del gasóleo, pese a sus menores impuestos, se debe a que hay escasez en el mercado porque el 60% del diesel que se consumía en Europa procedía de Rusia, un suministro que se ha limitado por motivos obvios", agrega.

En España, siete de cada diez gasolineras están gestionadas por autónomos o pymes mediante franquiciados. El resto se reparten entre los surtidores propios de cada petrolera y las llamadas gasolineras automáticas (low cost).

La asociación recuerda que mientras dure esta medida, los precios de los carburantes recogidos tanto en el monolito (poste) como en los surtidores seguirá siendo el precio real. El precio final se refleja siempre en el tique de compra.

El colectivo celebró esta semana en Jerez su asamblea anual con medio centenar de empresarios asistentes en la que se acordó nombrar presidente de honor a Ángel Zamorano, fundador de la asociación. "Por su trayectoria, dedicación y esfuerzo creíamos conveniente que esté vinculado de por vida a la asociación a la que tanto ha aportado", según Aguilar.

A su vez, el colectivo continúa creciendo con especial fuerza en el Campo de Gibraltar, según Aguilar, incorporando a nuevos socios de la comarca. "Queremos potenciar la asociación, por lo que la llegada de nuevos miembros siempre es bienvenida", resumió.