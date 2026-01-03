Fotos del primer día de la borrasca Francis en el Estrecho de Gibraltar
Galería gráfica
La jornada del sábado ha transcurrido con lluvias intermitentes y de carácter moderado en el Campo de Gibraltar a la llegada de la borrasca Francis. El 112 Andalucía no ha registrado incidencias en la jornada hasta las 20:15.
A partir de la medianoche, las lluvias prevén ser más copiosas y se activará el aviso naranja que regirá hasta las 17:59 del domingo 4.
1/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
2/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
3/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
4/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
5/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
6/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
7/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
8/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
9/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ
10/10Fotos del primer día de la borrasca Fráncis/VANESSA PÉREZ