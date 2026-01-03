Deportes
Fotos del primer día de la borrasca Fráncis
Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ

Fotos del primer día de la borrasca Francis en el Estrecho de Gibraltar

Galería gráfica

Vanessa Pérez

03 de enero 2026 - 20:17

La jornada del sábado ha transcurrido con lluvias intermitentes y de carácter moderado en el Campo de Gibraltar a la llegada de la borrasca Francis. El 112 Andalucía no ha registrado incidencias en la jornada hasta las 20:15.

A partir de la medianoche, las lluvias prevén ser más copiosas y se activará el aviso naranja que regirá hasta las 17:59 del domingo 4.

1/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
1/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
2/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
2/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
3/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
3/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
4/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
4/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
5/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
5/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
6/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
6/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
7/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
7/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
8/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
8/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
9/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
9/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ
Fotos del primer día de la borrasca Fráncis
10/10 Fotos del primer día de la borrasca Fráncis / VANESSA PÉREZ

