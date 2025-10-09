Las fotos de la presentación de 100x100 Unidos

El partido 100x100 Unidos se ha presentado en sociedad este jueves en un acto celebrado en Cádiz. Su presidente, Javier Vidal, destacó que la formación "pretende ser una fuerza política que no enfrente, sino que una, con la mirada puesta en defender los intereses de la provincia de Cádiz desde el municipalismo y sin etiquetas ideológicas".

La ejecutiva provisional estará compuesta por Germán Castro Galindo y Celia María Rico Fernández (Nuevos Aires Tarifa), Andrés Jesús Maderal Martín (Algeciras 100x100), Laura Román González (Unidos X Chipiona) y Yolanda Fernández Borastero (La Línea 100x100). Esta dirección actuará hasta la celebración del primer Congreso del partido, donde se elegirá la nueva ejecutiva definitiva.

Entre los asistentes al acto se encontraban los alcaldes de La Línea, Juan Franco; Los Barrios, Miguel Alconchel; Chipiona, Luis Mario Aparcero, y Benaocaz, Olivia Venegas, además de concejales de una decena de formaciones localistas de municipios como Conil, Barbate, Los Barrios o La Línea.