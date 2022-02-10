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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea

  • Los habitantes del Campo de Gibraltar han estrenado este jueves la posibilidad de pasear por las calles de nuevo sin mascarilla. Un mes y medio después, aproximadamente, de que volviera a ser obligatoria, los campogibraltareños ya están exentos de la obligación de cubrir nariz y boca en cumplimiento con esta medida preventiva que el Gobierno volvió a imponer para frenar la transmisión del coronavirus el pasado 24 de diciembre, seis meses después de su primera retirada en junio.

10 Feb, 2022 20:31

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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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Primer día sin mascarillas en Algeciras, Tarifa y La Línea
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