La fiscal superior de Andalucía convocará una reunión en Algeciras contra el narcotráfico

La Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla celebrará una reunión en Algeciras en la que abordará, con los representantes del Ministerio Público especializados en la lucha contra el narcotráfico en la Comunidad Autónoma, los medios y necesidades que tienen, así como la forma de optimizar sus esfuerzos en esta materia.

Así lo ha explicado la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en un desayuno con los medios de comunicación en Granada, donde dijo que la convocatoria se producirá en los próximos uno o dos meses con el objetivo último de mostrar su "apoyo" a los fiscales Antidroga, junto con la delegada especial de la Fiscalía autonómica en esta materia, Ana Villagómez, nombrada en julio pasado tras haber desempeñado el cargo en la provincia de Cádiz.

En general, pretende "valorar el número de detenciones, los medios con los que se cuentan", o "las necesidades que puede haber de apoyo para todas esas investigaciones", resumió Tárrago, a preguntas de los periodistas.

La fiscal superior ha valorado el "gran esfuerzo" implementado en agosto de 2018 desde el Ministerio del Interior en cuanto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar, si bien ha agregado que si ello no se acompaña "un apoyo a la estructura judicial y fiscal", puede haber un efecto "embudo". A su parecer, hay que "trabajar con lo que tenemos y no estar esperando a ver si nos llegan otros recursos", y que así la Fiscalía no "suponga ningún obstáculo ni ningún retraso en toda la investigación del narcotráfico".

Para la Fiscalía Superior, supone "una gran preocupación" el problema del narcotráfico por "la violencia que hay entre todos los grupos y bandas organizadas para intentar dominar el territorio", y por "todos los delitos" que conllevan, continuó Tárrago, quien se refirió también a cómo el problema, además de en zonas como el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, se ha extendido a provincias como la de Granada, en concreto con el aumento de operaciones y delitos relacionados con el cultivo ilegal de marihuana.

A este respecto, Tárrago llamó la atención sobre la dimensión de este asunto, habiéndose pasado incluso de una a tres cosechas al año, y con una "modificación genética" de la marihuana, que produce una "gran adicción". "Ahora estamos hablando de un principio activo de un 30 por ciento, que está causando hasta enfermedades mentales", detalló la fiscal superior, quien también anunció encuentros con la Guardia Civil y la Policía Nacional en torno a esta materia.