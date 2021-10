La Plataforma del Ferrocarril demanda la recuperación de las líneas recortadas por la pandemia

Medio centenar de personas se ha concentrado este martes en el acceso central al Puerto de Algeciras para demandar mejoras en la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar. Convocados por la Plataforma del Ferrocarril de la comarca, han asistido integrantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la plataforma Andalucíabay 20.30, representantes de PSOE, PP y Adelante, además de la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto y responsables del Puerto de Algeciras, encabezados por su presidente, Gerardo Landaluce. Además de hacer un seguimiento de los 262,3 millones de euros previstos para la Algeciras-Bobadilla en los Presupuestos Generales del Estado, el colectivo ha demandado la recuperación de las líneas y horarios con salida y destino en Algeciras que sufrieron recortes debido a la pandemia y que aún no han recuperado.

La plataforma ha leído un manifiesto en el que destaca que aunque los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan esos 262,3 millones de euros, hará un “seguimiento exhaustivo” para que estas partidas “se conviertan en una realidad y no se queden sólo en proyectos o en estimaciones, o que dichos recursos no se trasvasen hacia otros conceptos presupuestarios”. Para ello, el colectivo demanda al Ministerio de Transportes la puesta en marcha de un mecanismo de interlocución permanente que permita a la sociedad civil campogibraltareña estar informada de la marcha de la obra y de sus previsiones futuras.

Sobre el recorte de trenes y frecuencias que se realizó con motivo de la pandemia, que aún sigue vigente a pesar de que hace tiempo que se levantaron las restricciones de movilidad, el manifiesto indica que los servicios "se han reducido en un 40% tras la pandemia, lo que ha disminuido la movilidad de los municipios del Campo de Gibraltar y de la Serranía de Ronda". La plataforma solicita la mejora de la planificación y prestación de los servicios y la recuperación de todas las líneas ferroviarias canceladas y de las frecuencias y horarios previos a la pandemia.

“Es necesaria una planificación de los horarios que permita que los trenes de la comarca conecten con otros trenes procedentes o que se dirigen hacia otras ciudades, y que todas las conexiones tengan la consideración de enlace oficial para evitar los perjuicios que puedan suponer para los viajeros los retrasos de los trenes. Además, en aras de evitar el aislamiento ferroviario, solicitamos un aumento de la plantilla y de trenes suficientes que vertebren nuestro territorio, de modo que se realicen paradas en todas y cada una de las estaciones y apeaderos de su recorrido, respetando, de ese modo, el carácter de servicio público de interés general, que el Gobierno debe prestar con independencia de la demanda”, indica el manifiesto.

Puerto de Algeciras

Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ha recordado que tanto el Puerto como la comunidad portuaria se juegan “muchísmo por cuestión de competitividad”. “La cuestión no es solo la Algeciras-Bobadilla, que es el cuello de botella, sino una conexión más amplia, que es la que nuestros clientes necesitan, hasta la frontera francesa, vía Cataluña y el País Vasco, con el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte. Bruselas ya estableció cual era el diseño de esas redes y es fundamental que las obras se ejecuten y se materialicen en tiempo”, ha indicado.

Sobre la inversión prevista en los presupuestos, Landaluce indica que en principio es “una buena noticia”, aunque guarda cautela. “Es una ecuación que tiene varias variables e incógnitas que despejar y si no se ejecutan todas no tendremos el resultado adecuado. Por tanto, además de poner una cantidad en los Presupuestos, es fundamental tener ya redactados los proyectos porque en cuestión de un año escaso no da tiempo a ejecutarlos. Tenemos esa ilusión con los presupuestos pero hay que ser realistas”, ha destacado.