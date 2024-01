La familia del agente de Vigilancia Aduanera muerto en el Estrecho en 2021 denuncia la paralización de la causa

La familia de José Luis Domínguez Iborra, el funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) fallecido en julio de 2021 en aguas del Estrecho tras caer al mar el helicóptero en el que trabajaba, ha denunciado la paralización de la causa por razones imputables al juzgado que la instruye, el Mixto número 1 de San Roque.

En un comunicado remitido a EFE, los padres, hijo y hermanos del fallecido, que ejercen la acusación particular, han asegurado "no salir" de su asombro ya que el juzgado "no acuerda la práctica de diligencias", con el consiguiente perjuicio de la instrucción, ya que pueden prescribir algunas de ellas.

En opinión de la familia, es "triste ver cuando ocurre un accidente de este tipo cómo la administración pública se vuelca en el entierro y en pregonar que hará todo lo posible para mitigar el dolor de la familia, y después con múltiples excusas no proveen lo necesario para aceptar la realidad de los hechos y obrar en consecuencia".

"La familia no puede recuperar a José Luis, la administración se olvida de él y por supuesto el organigrama burocrático, administrativo y judicial no da una respuesta a tanto dolor", han señalado.

Han pasado ya varios jueces en la instrucción de estas diligencias judiciales y "parece ser que quieren que quede en el olvido la responsabilidad de la Agencia Tributaria, como responsable primera de la causación del accidente", han señalado desde la familia, lamentando, además, que "el piloto sigue pilotando aviones con la misma falta de seguridad y suponemos que habrá que esperar a que ocurran más siniestros para que alguien reaccione".

Los hechos tuvieron lugar la noche del 11 de julio de 2021 a unas treinta millas al Este de Sotogrande, en San Roque, donde el helicóptero prestaba apoyo a la patrullera Águila IV en la persecución de una lancha rápida.

Varios documentos que forman parte de la instrucción de la causa y un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita al Ministerio de Transportes, recogen que la aeronave, con una tripulación formada por un comandante, copiloto y el malogrado agente de Aduanas, estaba realizando un vuelo nocturno que derivó en la persecución de una lancha.

“Durante la persecución descendió hasta quedar por debajo de los 100 pies de altitud. Las dos embarcaciones -en referencia a la patrullera del SVA y la lancha perseguida- realizaban giros constantemente y al intentar seguirlos, el helicóptero introdujo la parte trasera en el agua, volcó hacia el lado derecho, se dio la vuelta y quedó flotando”, detalla el texto.

El piloto y el copiloto lograron salir del helicóptero, si bien Domínguez Iborra quedó atrapado en la cabina. Tras su rescate y traslado al Puerto de Sotogrande, el funcionario acabó falleciendo por ahogamiento pese a los intentos de ser reanimado tanto por sus compañeros como por los sanitarios que le atendieron en tierra.